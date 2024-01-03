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إصابة 11 شخصاً بعد حريق منزل بلواء المزار الشمالي

منذ ساعة واحدة
إصابة 11 شخصاً بعد حريق منزل بلواء المزار الشمالي

وطنا اليوم:أصيب 11 شخصا بحريق منزل مكون من طابقين، بمنطقة بلواء المزار الشمالي في محافظة إربد.
وقال العقيد محمد الزينات مدير دفاع المدني عبر أثير إذاعة الأمن العام الاربعاء، إنه تم نقل شخصين إلى المستشفى بسبب إصابة أحدهم بجرح قطعي باليد، والاخر بضيق تنفس.
وأضاف أنه تم التعامل مع باقي الإصابات بالإسعافات الأولية، وحالتهم مستقرة، مشيرا الى أن سبب الحريق هو الاستخدام الخاطئ لمصدر حراري.
ودعا إلى تفقد وسائل التدفئة وعمل الصيانة اللازمة لها قبل استخدامها، وتهوية المنازل قبل النوم وتفقد الشواحن والمعدات الكهربائية.


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