جامعة فيلادلفيا تشارك في فعاليات المؤتمر العالمي للغة الصينية

وطنا اليوم:حضر رئيس جامعة فيلادلفيا الأستاذ الدكتور عبدالله الجراح والمديرة الأردنية لمعهد كونفوشيوس/فيلادلفيا الدكتورة ديما الملاحمة والمديرة الصينية لمعهد كونفوشيوس/فيلادلفيا الدكتورة Cui Yanyan فعاليات المؤتمر العالمي للغة الصينية التابع لوزارة التعليم والتعليم العالي في الصين في الفترة 7- 9 كانون الأول من العام الحالي في العاصمة الصينية بكين. حيث يُعنى هذا المؤتمر بالبحث في استراتيجيات تعليم اللغة الصينية للناطقين بغيرها. وقد أقيم المؤتمر تحت رعاية نائب رئيس الوزراء الصيني ووزير التعليم والتعليم العالي في الصين وعدد من وزراء التربية والتعليم والتعليم العالي ورؤوساء الجامعات في كثير من دول العالم. هذا واشتمل المؤتمر على أكثر من عشر جلسات نقاشية رئيسية وأكثر من ثلاثين حلقة نقاشية، كما أقيمت – على هامش المؤتمر- عدة معارض رئيسية شارك فيها الكثير من الجامعات ودور النشر المرموقة في الصين، واشتملت على معرض للمراجع التدريسية للغة الصينية الرقمية والتطبيقية، إضافة إلى بعض الزوايا المتعلقة بالثقافة الصينية.

وبعد انتهاء فعاليات المؤتمر، عُقِدَ اجتماع مجلس إدارة معهد كونفوشيوس/ فيلادلفيا السنوي في جامعة لياوتشينج الصينية، وتباحث الطرفان آخر الإنجازات وناقشا الخطط المستقبلية لتعزيز مجالات التعاون بين الجامعتين على كافة الأصعدة. وتسلم رئيس جامعة فيلادلفيا نسخة من اعتماد معهد كونفوشيوس/ فيلادلفيا من معهد كونفوشيوس (Chinese International Education Foundation) لاستدامة العمل المشترك بين الجانبين على غير صعيد، وقد أعرب الجراح عن جزيل شكره لجامعة لياوتشينج على استضافتها لعدد من طلبة قسم اللغة الصينية وآدابها في جامعة فيلادلفيا من خلال المنح الدراسية وتم الاطمئنان على أوضاعهم.