مركز زها الثقافي بفروعه في العاصمة عمان والمحافظات يعلن عن عقد مجموعة الورش التدريبية المجانية ضمن برامج “النادي الشتوي”

وطنا اليوم – اعلن مركز زها الثقافي بفروعه في العاصمة عمان والمحافظات عن عقد مجموعة الورش التدريبية المجانية ضمن برامج “النادي الشتوي” والتي تبدأ اعتباراً من يوم بعد غدٍ الخميس وحتى نهاية الشهر الحالي للأطفال ضمن الفئات العمرية والمواعيد المحددة كالتالي:

بدأت عملية التسجيل من صباح اليوم الثلاثاء 2/1/2024 وبشكل مستمر طيلة فترة انعقاد الورش ، و ضمن الشروط المدرجة في البرنامج.

التسجيل من خلال الاتصال الهاتفي أو زيارة الفرع

علناً بأن المقاعد محدودة.

ولمزيد من التفاصيل والاستفسار الاتصال على الرقم الخاص بكل فرع

أمانة عمّان الكبرى Greater Amman Municipality

وزارة الادارة المحلية الاردنية.