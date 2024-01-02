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مذكرة تفاهم بين جمعية ألزهايمر و “ماكسيموس الخليج”

منذ 3 ساعات
مذكرة تفاهم بين جمعية ألزهايمر و “ماكسيموس الخليج”

الرياض – وطنا اليوم – وقعت “ماكسيموس الخليج”، والجمعية الخيرية لمرض ألزهايمر، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون فيما بينهما وتبادل الخبرات والزيارات والتعاون في مجال طرح المبادرات والفعاليات، بالإضافة إلى العديد من المجالات المختلفة التي يتم الاتفاق عليها مستقبلاً بين الطرفين.

وقع المذكرة كل من السيد نيكولاس برنس، نائب الرئيس الأعلى “ماكسيموس الخليج”، ود. فواز العلمي عضو مجلس إدارة الجمعية الخيرية لمرض ألزهايمر.

وتأتي المذكرة في إطار الحرص المشترك بين الجهتين على تعزيز الشراكات الاستراتيجية ووحدة الجهود لما فيه المصلحة المشتركة بين الطرفين من أجل توسيع نطاق العمل الخيري.

وحددت مذكرة التفاهم مدة ثلاث سنوات كفترة أولية للتعاون، قابلة للتمديد باتفاق الطرفين، بما يتيح المجال لترسيخ شراكة استراتيجية على المدى الطويل.

وتعليقا على توقيع المذكرة، أكد السيد نيكولاس برنس، أن المذكرة تمثل منطلقاً لبدء العمل المشترك مع الجمعية، مشيراً إلى أن هذا التعاون سيسهم في تحقيق رؤية ماكسيموس الخليج الرامية إلى تقديم الدعم للمؤسسات الخيرية.

فيما عبّر الدكتور فواز العلمي عن خالص شكره وتقديره لإدارة “ماكسيموس الخليج” على حسن التعاون، مبدياً استعداد جمعية “ألزهايمر” لتعزيز آفاق العمل المشترك مع “ماكسيموس” في مختلف المجالات.

وأشار د. العلمي إلى أن توقيع المذكرة يأتي ضمن إطار الشراكات الإستراتيجية للجمعية مع مختلف الكيانات المحلية والأجنبية لتعزيز جهود العمل التطوعي للجمعية.

وللاطلاع على مزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقع الجميعة الإلكتروني alz.org.sa، أو @Saudialzheimer


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