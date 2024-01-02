محافظ جرش يخاطب البلديات لحصر البيوت القديمة والمتهالكة

وطنا اليوم:أكد محافظ جرش، الدكتور فراس الفاعور، أن لجنة الصحة والسلامة العامة تحرص على سلامة المواطنين، لا سيما في ظل الحالة الجوية المقترنة بفصل الشتاء.

وأضاف أنه تمت مخاطبة البلديات الـ 5 في محافظة جرش؛ من أجل البدء بعملية حصر البيوت القديمة والمتهالكة والكشف عليها من خلال لجنة فنية متخصصة لإجراء اللازم ومنع أضرارها على السكان.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحديد مواقع هذه البيوت وأسماء مالكيها، مبينا أنه سيتم إلزام أصحابها بإجراء الصيانة لها أو إزالتها حسب ما تقتضيه حالة تلك البيوت وأوضاعها، وما يشكله الواقع من خطر على أرواح المواطنين.