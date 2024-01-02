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وقفات حاشدة في رام الله تدعو للانتقام والرد على اغتيال العاروري

منذ 3 ساعات
وقفات حاشدة في رام الله تدعو للانتقام والرد على اغتيال العاروري

وطنا اليوم:خرج حشود من المتظاهرين في رام الله بالضفة الغربية بوقفات احتجاجية عقب اغتيال نائب رئيس حركة حماس صالح العاروري في بيروت.
وطالب المشاركون، من حركة حماس والمقاومة الفلسطينية بالانتقام من كيان الاحتلال، والرد على اغتيال القيادي العاروري.
وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري في العاصمة اللبنانية بيروت.
واستهدفت طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي مكتبا لحماس في المشرفية بالعاصمة اللبنانية بيروت، ما أدى إلى استشهاد العاروري وقياديين اثنين من كتائب القسام.
وقالت وسائل إعلام عبرية إن سلاح الجو اغتال مسؤولا في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيروت.


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