من هو صالح العاروري الذي اغتاله الاحتلال في الضاحية الجنوبية

وطنا اليوم:أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، مساء اليوم الثلاثاء استشهاد نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، صالح العاروري خلال استهداف “إسرائيلي” لمقر مكتبها في الضاحية الجنوبية ببيروت.

والعاروري هو، صالح محمد سليمان العاروري (أبومحمد) قيادي سياسي وعسكري فلسطيني بارز، وهو نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، ساهم بتأسيس كتائب القسام الجناح العسكري للحركة في الضفة الغربية، ويعد الرأس المدبر لتسليح كتائب القسام.

اعتقل العاروري وقضى نحو 15 عاماً في سجون الاحتلال، ثم أبعد عن فلسطين، وكان أحد أعضاء الفريق المفاوض لإتمام صفقة وفاء الأحرار التي خرج فيها أكثر من ألف أسير فلسطيني لقاء تحرير الجندي الإسرائيلي الذي كان تتحفظ عليه حماس جلعاد شاليط.

ولد بقرية عارورة قضاء رام الله عام 1966م، ولقى تعليمه الابتدائي والإعدادي والثانوي في فلسطين وحصل على بكالوريوس في الشريعة الإسلامية من جامعة الخليل، ليلتحق بالعمل الإسلامي في سن مبكرة في المدرسة ونشاط المساجد ثم قاد العمل الطلابي الإسلامي (الكتلة الإسلامية) في الجامعة منذ عام 1985 حتى اعتقاله في عام 1992م.

تعتبره دولة الاحتلال الإسرائيلي أحد أهم مؤسسي كتائب الشهيد عز الدين القسام في الضفة الغربية، واتهمته إسرائيل بأنه يقف خلف عملية خطف المستوطنين الثلاثة في الخليل، حيث أعقبت الاتهام بهدم منزله. حيث قام بالبدء في تأسيس وتشكيل جهاز عسكري للحركة في الضفة الغربية عامي 1991-1992، مما أسهم في الانطلاقة الفعلية لكتائب القسام في الضفة عام 1992م.

اعتقل لأكثر من 18 سنة في السجون الإسرائيلية، وعندما أفرج عنه في المرة الأخيرة عام 2010 تم ترحيله إلى سورياً لمدة ثلاث سنوات ومن ثم غادر إلى تركيا مع تفاقم الأزمة السورية ويعتقد أنه لعب دوراً محورياً في اتمام صفقة شاليط.

*في السجون الإسرائيلية

اعتقل إداريا خلال السنوات 1990-1991-1992م حتى 2007 (15 سنة) بتهمة تشكيل الخلايا الأولى للكتائب القسامية في الضفة، ثم أعيد اعتقاله بعد ثلاثة شهور من الإفراج عنه، ولمدة ثلاث سنوات حتى سنة 2010م حيث قررت المحكمة العليا الإسرائيلية الإفراج عنه وإبعاده خارج فلسطين.

تم ترحيله إلى سوريا واستقر بها لمدة ثلاث سنوات، ومع بداية الأزمة السورية غادرها إلى تركيا في شهر فبراير عام 2012، واستقر بها.. وبعدها بسنوات غادر تركيا وتنقل بين عدة دول من بينها قطر وماليزيا.. وأستقر اخيرا في الضاحية الجنوبية في لبنان.

*في القيادة السياسية

اختير عضوا في المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية-حماس عام 2010م وحتى أكتوبر 2017، لتعلن حماس في التاسع من أكتوبر عام 2017 عن انتخاب العاروري نائباً لرئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية خلال انعقاد مجلس شورى الحركة مؤخراً.

استشهد العاروري مساء اليوم الثلاثاء، 2/1/2024 بعملية اغتيال نفذتها طائرة مسيرة اسرائيلية استهدفت مكتب الحركة في الضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت.