بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

مقتل نائب رئيس المكتب السياسي في حماس بانفجار الضاحية الجنوبية

منذ 6 ثواني
مقتل نائب رئيس المكتب السياسي في حماس بانفجار الضاحية الجنوبية

وطنا اليوم:تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري في استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت.
كما افادت قناة “المنار” عبر “تلغرام” عن “اغتيال القيادي في حركة حماس صالح العاروري في انفجار الضاحية الجنوبية”.
وأفاد مندوب “الوكالة الوطنية للإعلام”، الثلاثاء، أن الانفجار الذي استهدف مكتبا لحماس في المشرفية أدى إلى ارتقاء 4 شهداء وعدد من الإصابات.
وقال المندوب إن مسيرة إسرائيلية معادية استهدفت مكتبا لحركة حماس في المشرفية قرب “حلويات الشرق”، مما أدى لسقوط عدد من الجرحى.
ووصلت سيارات الإسعاف إلى المنطقة لنقل المصابين.
وتحدثت الوكالة اللبنانية عن سماع دوي انفجار في منطقة المشرفية منذ قليل، ولم تعرف الأسباب حتى الآن.
وبحسب الوكالة شوهدت النيران تندلع في إحدى السيارات.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:46

عاجل/ إسرائيل تغتال القيادي في حركة حماس صالح العاروري بعد ساعات من اجتماعه مع حسن نصرالله.

19:43

أبو حماد : لا أردنيين بين المصدرين إلى إسرائيل

19:34

4 شهداء وإصابات عدة في استهداف إسرائيلي لمكتب لحماس في بيروت

19:24

البنك المركزي: 3.2 مليار دولار حوالات العاملين في الخارج

19:21

غالانت: إذا لم ننتصر بغزة لن نتمكن من العيش في الشرق الأوسط

19:17

مهيدات: نمو صادرات الأدوية خلال 2023 ومواصلة المضي قدما في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي

19:13

الاحتلال يغتال الأسير عبدالرحمن البحش

19:06

انفجار في الضاحية الجنوبية في بيروت

18:41

العداءة الذهبية غيردا تسعى لفوزها الخامس في ماراثون دبي

16:32

الأوقاف: 22250 مسجلا أوليا للحج والكوتا المخصصة للأردن 8 آلاف

16:21

الحبس لشخص انتحل صفة مستشار مهم وتقدم لخطبة فتاة

16:14

5 قتلى في اصطدام طائرتين بمطار طوكيو

وفيات
وفيات الثلاثاء 2-1-2024وفيات الإثنين 1-1-2024الزميل الاعلامي خالد جاسر ناشر موقع هرمنا نيوز في ذمة اللهوفيات الأحد 31-12-2023وفيات الجمعة 29-12-2023