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غالانت: إذا لم ننتصر بغزة لن نتمكن من العيش في الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة
غالانت: إذا لم ننتصر بغزة لن نتمكن من العيش في الشرق الأوسط

وطنا اليوم:قال وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت، إنه “إذا لم نحقق انتصارا في حرب غزة فلن نتمكن من العيش في الشرق الأوسط”.
وأضاف غالانت في تصريحات صحفية، أنه لا نية لدى الاحتلال بوقف العدوان على غزة، مشيرا إلى أن “الاعتقاد بأن تل أبيب في طريقها لوقف القتال غير صحيح”.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الإرهابي على قطاع غزة لليوم الثامن والثمانين، مخلفا وراءه أكثر من 21 ألف شهيد ونحو 58 ألف شهيد، عدا عن دمار شبه كامل في البنية التحتية وشح في الدواء والغذاء.
ونظرا للجرائم التي ارتكبها الاحتلال ولا زال بحق المدنيين في القطاع، طالبت منظمات دولية برفع دعاوى قضائية ضد قادته الذي يأمرون بارتكاب هذه الجرائم بحق الأبرياء.
وفي هذا الصدد قالت القناة 12 العبرية اليوم الثلاثاء إن الجلسة الأولى لمحكمة العدل الدولية حول ارتكاب إبادة بحق الشعب الفلسطيني في غزة ستكون يوم الخميس المقبل.
وقالت وزارة الصحة في غزة إن عدد من ارتقوا وصل إلى 22,185 شهيدا، بينما أصيب 57,035 فلسطينيا بجروح مختلفة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.


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