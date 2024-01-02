مهيدات: نمو صادرات الأدوية خلال 2023 ومواصلة المضي قدما في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي

وطنا اليوم:سجلت صادرات قطاع الصناعة الدوائية الأردنية خلال عام 2023 نمو بنسبة 19% وصل معه عدد الأصناف الدوائية المصدرة إلى 2480 صنفا دوائيا وبقيمة إجمالية وصلت 616.3 مليون دينار أردني مقارنة بحجم الصادرات عام 2022 والتي بلغت 2178 صنفا دوائيا وبقيمة إجمالية وصلت 514.7 مليون دينار أردني .

وأكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات في بيان صحفي على مضي المؤسسة قدما في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقت برعاية ملكية سامية من جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المفدى وتعزيز انتاج وصادرات القطاع، بصفته أحد القطاعات الواعدة في رؤية التحديث الاقتصادي.

وأضاف، أن المستوردات من الأدوية بلغت 2248 صنفا دوائيا بقيمة إجمالية وصلت 448.7 مليون دينار أردني، لافتا إلى أن المؤسسة أصدرت 2513 شهادة حرية بيع لغايات تصدير الأدوية الأردنية، فضلا عن إنجاز 1110 تصاريح استيراد وتصدير للأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية.

وأشار مهيدات أن إجمالي الأدوية المسجلة لدى المؤسسة العامة للغذاء والدواء وصل إلى 8589 صنفا دوائيا يغطي كافة المجموعات العلاجية ومن مختلف التراكيز والأشكال الصيدلانية منها 4476 صنفا دوائيا محلي الصنع و 4113 صنفا دوائيا مستوردا.

هذا وأنجزت المؤسسة خلال العام 2023 تسجيل 314 صنفا دوائيا منها 160 محلي و 154 صنفا دوائيا مستوردا إضافة إلى تسجيل 247 صنفا من المستحضرات الطبيعية والفيتامينات وحليب الاطفال شملت 80 مستحضرا طبيعيا و 148 من الفيتامينات والمعادن و 18 صنفا من حليب الأطفال وأغذية الرضع.

ولفت مهيدات إلى أن الكوادر الفنية المختصة في مديرية الدواء أنجزت تجديد تسجيل 502 صنف دوائي شملت هذه الأصناف 242 صنفا دوائيا أصيلا, و 244 صنفا دوائيا له مثيل, و 11 من الأمصال والمطاعيم , فيما تم تجديد تسجيل 5 أصناف من الأدوية الطبيعية.

وأكد مهيدات مواصلة المؤسسة للمراجعة والدراسة الدورية لأسعار الأدوية وإعادة النظر فيها بشكل مستمر ومقارنتها بأسعار دول الجوار وبلد المنشأ ومراجعة أسس تسعير الأدوية بشكل مستمر بهدف توفير الأدوية بأسعار مناسبة ، مشيرا إلى أن عمليات المراجعة والدراسة الدورية خلصت إلى مراجعة وتخفيض سعر 638 مستحضرا دوائيا خلال العام وتسعير 261 صنفا دوائيا لغايات التسجيل، فيما تم تسعير 261 صنفا دوائيا لغايات تجديد التسجيل.

وأشار مهيدات إلى أن قيمة الأدوية المتداولة للقطاعين العام والخاص بلغت 831 مليون دينار أردني شكلت الأدوية محلية الصنع منها ما قيمته 402.4 مليون دينار أردني، فيما شكلت قيمة الأدوية المستوردة 428.6 مليون دينار أردني.

واستمرارا للجولات الرقابية الدورية، قال مهيدات إن فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة في مديرية الدواء نفذت 1335 زيارة تفتيشية تم خلالها الكشف على 1202 صيدلية و 102 مستودع أدوية و 30 مؤسسة غير صيدلانية، نتج عنها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المؤسسات المخالفة بما في ذلك إغلاق 65 منشأة صيدلانية فيما تم تنفيذ 136 زيارة تفتيشية على مصانع أدوية 12 منها لمصانع خارج المملكة.

وأشار مهيدات إلى دور المؤسسة في تسهيل وتسريع إجراءات الموافقة على إجراء الدراسات الدوائية في المملكة لا سيما الدراسات الدوائية للأدوية ذات القيمة المضافة وجذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الرائد والذي يسهم في دعم النمو الاقتصادي، مبينًا أن المؤسسة قيمت ودرست بروتوكولات 266 دراسة تكافؤا حيويا فيما تمت دراسة وتقييم 79 دراسة سريرية، رفدت الاقتصاد الوطني بإيرادات مالية ، إلى جانب دور المؤسسة في ترخيص واعتماد المراكز والجهات ذات العلاقة بإجراء الدراسات الدوائية ودورها في المتابعة والرقابة المستمرة لضمان تطبيق قانون إجراء الدراسات الدوائية رقم 2 لسنة 2011 والأنظمة الصادرة وبما يضمن سلامة وحقوق المشاركين في الدراسات ويعزز تنافسية قطاع الدراسات الدوائية في الأردن والارتقاء به، حيث نفذت المؤسسة 524 زيارة تفتيشية على مراكز إجراء الدراسات الدوائية وغيرها من المؤسسات ذات العلاقة بإجراء الدراسات الدوائية .

وبخصوص الاستخدام الرشيد واليقظة الدوائية أشار مهيدات إلى أن المؤسسة باشرت تنفيذ مشروع ترشيد استخدام الأدوية والمستلزمات الطبية، وافتتحت فرعا لليقظة الدوائية في مركز الحسين للسرطان في مركز السياسات الدوائية والتقييم التكنولوجي كفرع للمركز الرئيسي في المؤسسة، وأصدرت المؤسسة التحديث الثاني لتصنيف المضادات الحيوية حسب تصنيف منظمة الصحة العالمية Aware classification واطلاق الصفحة الإلكترونية الخاصة بها، ونشر 6 دراسات علمية تتعلق بالمأمونية الدوائية والمضادات الحيوية وفتشت على 8 أنظمة خاصة باليقظة الدوائية، إضافة إلى التعامل مع 608 معاملات مأمونية دوائية (نشرات/RMP/PSUR) و 1043 تقرير للآثار الجانبية للأدوية و 152 معاملة للإعلام الدوائي.

وأضاف، أن المؤسسة قدمت 254 استشارة علمية للشركات المحلية ومستودعات الأدوية استمرارا لدورها في تشجيع التطوير المستمر للأدوية وتقديم ملفات الأدوية للتسجيل بما فيها الأدوية ذات القيمة المضافة سواء أثناء تطوير المستحضر أو حتى بعد التسجيل وتعزيز التواصل مع الشركات الصانعة والإجابة على الاستفسارات المتعلقة بملفات الأدوية.

وفي مجال مراقبة وتتبع الغذاء، أشار مهيدات إلى أن فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة في مديرية المناطق نفذت منذ مطلع العام ما مجمله 62078 جولة رقابية للمنشآت الغذائية، نتج عنها عدة إجراءات رقابية تمثلت بتوجيه 35798 إنذارا، وإيقاف 2235 منشأة، وإغلاق 533 منشأة غذائية، وإحالة 1445 منشأة غذائية مخالفة للنائب العام، فضلا عن إتلاف 87879.187 كغم من المواد الغذائية الصلبة و 5683683.966 لترا من المواد السائلة، وحجز 7254778.144 كغم من المواد الغذائية الصلبة و 362927.191 لترا من المواد السائلة.

إلى ذلك، أضاف مهيدات، أن فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة في مديرية الغذاء نفذت 370 جولة ميدانية ونفذت لجنة التوعية والتوجيه والرقابة على القطاع الصناعي 615 زيارة ميدانية نتج عنها توجيه 242 مخالفة شملت 209 إشعارات سلبيات و 20 إيقاف عن العمل و 13 إغلاقا فيما نفذت وحدة المنشات السياحية 622 زيارة ميدانية للفنادق والمطاعم السياحية نتج عنها إنذار 177 مطعما وإيقاف 34 مطعما سياحيا وتحويل اثنين منها إلى المحكمة.

وتابع أن المؤسسة تعاملت من خلال شعبة المضافات الغذائية مع 1036 معاملة منها 967 موافقات على استيراد مضافات الغذائية، وتعاملت شعبة التعبئة والتغليف مع 925 موافقة استيراد وتداول لمواد معدة للتلامس مع الغذاء، كما تعاملت شعبة الغذاء المصدر مع 4271 شهادة خاصة بالمنتج لغايات التصدير وشهادة حرية البيع، وتعامل قسم أغذية الاستعمال الخاص وأغذية الرياضيين مع 676 طلب إجازة أغذية استعمال الخاص و 692 طلب إجازة أغذية رياضيين كما تعاملت لجنة الرد على الاعتراضات مع 398 طلبا لإعادة الفحص أو رد الاعتراض.

وبينت إحصائية صادرات ومستوردات الغذاء، وفق مهيدات، أن قيمة المستوردات بلغت 2,452 مليون دينارا أردنيًا، وبلغت قيمة الصادرات 788مليون دينار أردني، بينما بلغت قيمة المعاد تصديره 41 مليون دينار أردني، لافتا إلى أن مجموع المخالفات الجمركية الخاصة بالمواد الغذائية المستوردة من إتلاف وإعادة تصدير بلغت 194 مخالفة بوزن 4123 طنا، وبلغت نسبة المخالفات الخاصة بالمواد الغذائية المستوردة من حيث عدد البنود المستوردة المخالفة 0.3% في حين بلغت من حيث الوزن المستورد المخالف 0.2% .

وكشف مهيدات، أن المؤسسة من خلال مديرية المختبرات-مختبر الرقابة الدوائية استلمت 7580 عينة وأصدرت 7376 تقريرا مخبريا ، فيما أجري قسم مختبر الغذاء 577166 فحصا مخبريا ل 53934 عينة حيث أجري 480092 فحصا منها في مختبر عمان، و 61862 فحصا في مختبر جمرك عمان إضافة إلى 35212 فحصا في مختبر إربد، مضيفا أن المؤسسة تتابع تحديث نظام فحص الغذاء مع الجهات ذات العلاقة وتدريب الكوادر على التحديثات فيما يخص عملهم وتفعيل نظام مراقبة الحرارة لأجهزة شعبة الأحياء الدقيقة في مختبر الغذاء وإعداد المسودة النهائية لتطوير وتعديل تعليمات المختبرات التعاقدية وتقييم هذه المختبرات من قبل الفنيين تمهيدًا لأعتمادها كمختبرات مرجعية وحسب أسس اعتماد المختبرات المرجعية المعتمدة لدى المؤسسة، لافتا إلى توافق نتائج مختبر الرقابة الدوائية مع نتائج مجموعة المختبرات العالمية EDQM &LGC في فحص الكفاءة المخبرية لكل من شعبتي الفحص الأولي والجرثومي.

وبين مهيدات أن المؤسسة من خلال مديرية الأجهزة والمستلزمات الطبية أنجزت 32565 فاتورة استيراد مستلزمات طبية ومواد تجميل فيما أنجزت 4368 فاتورة تصدير، مشيرا إلى أن المديرية تعاملت من خلال قسم تسجيل المستلزمات مع ما مجموعه 5319 معاملة منها 1303 معاملات تسجيل مستلزمات طبية و 232 معاملة تجديد تسجيل ، وبلغ عدد المستحضرات التجميلية والتجميلية الصيدلانية المحلية المسجلة 798 مستحضرا في حين بلغ عدد المسجلة المستوردة منها 5109 مستحضرات، كما تعاملت المديرية مع 771 طلبا للتسعير أوإعادة التسعير أوتخفيض أسعار مستلزمات طبية، وأصدرت 136 شهادة حرية البيع لمصانع التجميل و 215 شهادة حرية البيع للمستلزمات الطبية، مشيرا إلى أن فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة في مديرية الأجهزة والمستلزمات الطبية نفذت 542 زيارة تفتيشية نتج عنها ضبط 137 منشأة مخالفة وإغلاق 24 منشأة والتعامل مع 43 معاملة تحفظ و 67 معاملة إتلاف، بالإضافة إلى إعداد مسودة أسس استيراد وتداول الأجهزة والمستلزمات الطبية ومسودة أسس استيراد وتداول المستحضرات التجميلية والتجميلية الصيدلانية.

وبخصوص منتجات التبغ والنيكوتين بما فيها الإلكترونية، أشار مهيدات إلى أن المؤسسة أصدرت مؤخرا أسس منتجات التبغ والنيكوتين بما فيها الإلكترونية وشروط عرض وبيع منتجات البخار الإلكترونية والسائل الإلكتروني، لافتا إلى أن المؤسسة من خلال وحدة التبغ سجلت 262 سائلا إلكترونيا و 65 جهاز للسائل الإلكتروني وتسجيل 237 جهازا الاستخدام لمرة واحدة فضلا عن دراسة وإنجاز 8000 معاملة جمركية وترخيص 189 منشأة لغايات بيع منتجات التبغ والنيكوتين بما فيها الإلكترونية.

وأشار مهيدات إلى أن المؤسسة ومن خلال وحدة التصنيف الأولي درست ما مجموعه 2275 طلب تصنيف، 478 طلبا منها تم تصنيفه كأغذية رياضيين و 550 طلبا تم تصنيفه كأغذية خاصة و 239 طلبات تم تصنيفها كفيتامينات و 472 طلب تم تصنيفه كمستحضرات ونواتج طبيعية، و 40 طلبا تم تصنيفها كدواء أصولي وطلبين تم تصنيفهما كأغذية رضع، فيما بلغ عدد الطلبات التي تم تصنيفها كمستلزمات ومواد تجميل 144 طلبا، وطلبين تم تصنيفهم كأغذية رضع.

وضمن إطار جهود المؤسسة في تطوير واستحداث منظومة التشريعات القانونية المتخصصة والأسس والتعليمات الناظمة لعمل المؤسسة لمواكبة التطورات والمتطلبات وآخر المستجدات العلمية والعالمية، قال مهيدات أن المؤسسة أقرت نظام فحص الأدوية لسنة 2023، وتعليمات فحص الأدوية لسنة 2023، ونظام فحص المستلزمات الطبية والمعلمات والمطهرات ومستحضرات التجميل لسنة 2023، وتعليمات فحص المستلزمات الطبية والمعلمات والمطهرات ومستحضرات التجميل لسنة 2023 ، وتعليمات ترخيص أنشطة إعداد وتقديم الغذاء لسنة 2023، وتعليمات ترخيص أنشطة بيع المواد الغذائية بالجملة والتجزئة لسنة 2023 ، وأسس تداول الأجهزة والمستلزمات الطبية والمعقمات والمطهرات لسنة 2023، وأسس تداول تركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة والأغذية التكميلية لهم لسنة 2023، ومشروع تعليمات ترخيص وتنظيم أنشطة إعداد وتجهيز الغذاء من داخل المنزل لسنة 2023، وتعليمات التجميد السريع للمواد الغذائية لسنة 2023 ، وتعليمات النظر في الاعتراضات على إجراءات الرقابة على الغذاء لسنة 2023 ، وتعليمات ترخيص أنشطة تخزين المواد الغذائية لسنة 2023 ، وتعليمات ترخيص أنشطة تصنيع المواد والمشروبات الغذائية وأنشطة تصنيع منتجات المواد المعدة للتلامس مع الغذاء وتعليمات ترخيص وسائط النقل الداخلي للمواد الغذائية لسنة وتعليمات تسجيل المستحضرات الخاصة بتحقيق الأمن الدوائي.

وأضاف، أن المؤسسة تعاملت مع 4704 شكاوى واقتراح واستفسار ، تم إغلاق مع ما نسبته 84% منها، فيما لا زال 16% منها قيد التنفيذ والمتابعة، وشمل إجمالي الشكاوى الواردة إلى المؤسسة 325 شكوى خاصة بصفحات إلكترونية تروج لمنتجات غير مرخصة تمت متابعتها مع الجهات المختصة ممثلة بوحدة الجرائم الإلكترونية حيث تم إغلاق 157 صفحة فيما لا زالت 168 صفحة قيد التنفيذ .

وأكد مهيدات على أن العمل جار نحو أتمتة كافة الخدمات التي تقدمها المؤسسة ضمن خطة التحول الإلكتروني الخاصة بها وبما يترجم التوجيهات الملكية السامية بضرورة الارتقاء المستمر بكفاءة ونوعية الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن ، لافتا أن وحدة تكنولوجيا المعلومات في المؤسسة تدرس فنيا عطاء أتمتة الخدمات التي تقدمها المؤسسة لمتلقي الخدمة بواقع 162 خدمة ، وأعدت المواصفة الفنية الخاصة بنظام التتبع الإلكتروني، كما حوسبت المؤسسة شاشات الصادر والوارد في نظام الأرشفة لفروع مادبا وعجلون وطبقة فحل وجرش ومعان والمفرق والبتراء والطفيلة وحوسبت شاشات الأرشفة لمتابعة الإغلاقات والإتلافات والإيقافات من قبل المعنيين بالمتابعة في مديرية المناطق، وحوسبت شاشات الأرشفة الخاصة بمعاملات الحليب وأغذية الرضع، وحوسبت شاشات أرشفة الملفات في فرعي عجلون وطبقة فحل ، فضلا عن حوسبة خدمات قسم تسعير مديرية المستلزمات، وحوسبة منصة فرق الاستقصاء الغذائي، وحوسبة خدمة تصنيف المضادات الحيوية، وحوسبة خدمة تلقي طلبات التعديل لنظام e-CTD ،وحوسبة خدمة الشكاوى والاقتراحات، وحوسبة قاعدة بيانات المستلزمات غير المسجلة.

وأشار مهيدات إلى أن المؤسسة ومن خلال مديرية تطوير الأداء المؤسسي أعدت الخطة الاستراتيجية للمؤسسة للأعوام 2023-2025، واستراتيجية إدارة المخاطر للأعوام 2023-2025، وخطة الحد من الكوارث والأزمات ومسودة إجراءات عمل وحدة إدارة الجودة بما يخص آلية التوثيق وضبطها وآلية التدقيق الداخلي على الإجراءات الفنية والإدارية في المؤسسة وآلية إجراء المراجعة الإدارية من قبل الإدارة العليا على سير نظام الجودة وتنفيذ جولات تفقدية في مبنى المؤسسة لتقييم المخاطر وإعداد مصفوفة المخاطر لجميع المديريات وتنفيذ جولات تفقدية في مبنى المؤسسة لتقييم الاستعداد لموسم الشتاء وإعداد الخطة اللازمة وعقد لقاءات متلقي الخدمة.

وإلى جانب دور المؤسسة الرقابي، قدمت المؤسسة عدد كبير من المحاضرات والدورات التدريبية والتوعوية المتخصصة، وأسهمت الجهود المكثفة للمؤسسة في التوعية والتثقيف بتعزيز مستوى الوعي والحد من الممارسات السلبية مما يؤكد كفاءة وفاعلية البرامج التوعوية وبرامج تعزيز الرقابة الذاتية التي تنفذها المؤسسة بشكل مستمر ، ولتأهيل كوادرها وبناء قدراتهم ألحقت المؤسسة 700 موظف في برامج وورشات تدريبية ومؤتمرات وندوات حسب المسار الفني والإداري كما استضافت 250 طالبا لتدريبهم في المؤسسة من الجامعات الحكومية والخاصة.