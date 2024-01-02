الأوقاف: 22250 مسجلا أوليا للحج والكوتا المخصصة للأردن 8 آلاف

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية أن عدد المسجلين لأداء فريضة الحج بلغ 22250 شخصاً، لافتةً إلى أنّ كوتا الحج المخصصة للأردن 8 آلاف حاج ولم يطرأ عليها أيّ زيادة.

كما وأكدت الوزارة في بيان صادر عنها، اليوم الثلاثاء، عدم التمديد للتسجيل الأولي لموسم الحج لهذا العام 1445هجري/2024ميلادي

وأشار البيان، إلى أنه سيتم الإعلان عن أسماء المقبولين لأداء فريضة الحج لهذا العام لحين الانتهاء من الترتيبات لموسم الحج المقبل.