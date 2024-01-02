5 قتلى في اصطدام طائرتين بمطار طوكيو

وطنا اليوم:أسفر حادث ارتطام طائرة تابعة لخفر السواحل الياباني مع طائرة تابعة لشركة الخطوط اليابانية في مطار هانيدا في طوكيو اليوم الثلاثاء عن مقتل خمسة أشخاص كانوا على متن طائرة خفر السواحل.

أظهرت صور بثّتها شبكة “إن إتش كاي” طائرة تتحرّك على المدرج قبل اندلاع النيران من الجزء السفلي لهيكلها ومن خلفها، حيث أكدت القناة أنه تم إجلاء 367 شخصا وهم جميع الركاب الذين كانوا على متن طائرة الخطوط الجوية اليابانية من طراز “ايرباص” وأفراد الطاقم البالغ عددهم 12 شخصا.

وأفاد وزير النقل الياباني تيتسيو سايتو “في ما يتعلّق بطائرة خفر السواحل، تم إبلاغنا بأن الطيار نجا وتأكدت وفاة خمسة أشخاص”.

ولم يتضح سبب وقوع الحادث لكن تقارير تلفزيونية أشارت إلى أن طائرة “ايرباص” اصطدمت بطائرة خفر السواحل، كما ذكرت وكالة “جيجي” للأنباء بأنه كان من المقرر اقلاع طائرة خفر السواحل للمشاركة في جهود الإنقاذ بعد زلزال كبير ضرب وسط اليابان الاثنين، وأسفر الزلزال الذي ضرب شبه جزيرة نوتو عن مقتل 48 شخصا على الأقل.

وأشارت التقارير الى أن الطائرة المدنية كانت قد حطت لتوّها في مطار هانيدا آتية من مطار سابورو في جزيرة هوكايدو في شمال البلاد.

وقال مسؤول في خفر السواحل في مطار هانيدا الذي يعد من الأكثر انشغالا في العالم إن السلطات “تدقق في التفاصيل”. وأضاف لوكالة فرانس برس “لم يتضح بعد ما اذا حصل احتكاك. لكن من المؤكد أن طائرتنا كان ضالعة” في الحادث