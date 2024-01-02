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ارتفاع إجمالي الدين العام إلى 41.157 مليار دينار حتى نهاية تشرين الأول

منذ 4 ساعات
ارتفاع إجمالي الدين العام إلى 41.157 مليار دينار حتى نهاية تشرين الأول

وطنا اليوم:ارتفع إجمالي الدين العام إلى 41.157 مليار دينار حتى نهاية شهر تشرين الأول من العام الماضي، ليشكل ما نسبته 114.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
ووفقا لبيانات وزارة المالية فإن الحكومة اقترضت 2.659 مليار دينار خلال الشهور العشرة الأولى من العام الماضي.
وأظهرت بيانات الوزارة أن حجم الاقتراض الحكومي من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وصل إلى 8.856 مليارات دينار حتى نهاية شهر تشرين الأول العام الماضي.


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