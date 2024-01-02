الملك يعزي رئيس الوزراء الياباني بضحايا الزلزال

وطنا اليوم:أعرب جلالة الملك عبدالله الثاني عن تعازيه إلى رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بضحايا الزلزال الذي ضرب محافظة إيشيكاوا بوسط اليابان أخيرا، والذي أودى بحياة العديد من الأبرياء وتسبب في دمار واسع.

وعبر جلالته في برقية بعثها باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها عن أحر التعازي لأسر الضحايا وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، مؤكدا وقوف الأردن إلى جانب اليابان وشعبها الصديق في هذا الظرف الصعب.