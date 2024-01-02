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الحنيفات : لا نملك سلطة منح رخص تصدير الخضار والفواكه

منذ 5 ساعات
الحنيفات : لا نملك سلطة منح رخص تصدير الخضار والفواكه

وطنا اليوم:أكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات أن الوزارة لا تملك سلطة على منح الرخص لتصدير الخضار والفواكه، مشيرا إلى أن منع التصدير قد يتسبب برفع قضايا من قبل المزارعين على الوزارة.
جاء ذلك خلال مؤتمر عقده وزيرا الاتصال الحكومي مهند المبيضين والزراعة خالد الحنيفات لاستعراض إنجازات القطاع الزراعي في الأردن خلال العام 2023.
ونوه وزير الزراعة الى انه هناك اشكاليات في سلاسل التسويق نتيجة لإغلاق الحدود البرية من 3 جهات مجاورة للأردن، وبالتالي أنشئنا الشركة الاردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية حيث صدرنا وسوقنا نحو 2000 طن من الخضار والفواكه ونسعى للوصول الى 10 آلاف طن خلال العام 2024، وهذا المشروع يحمل فكرة دعم وتعزيز صمود الاشقاء الفلسطينيين .


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