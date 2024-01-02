إصدار 90 ألف تصريح عمل للسوريين العام الماضي

وطنا اليوم:قالت وزيرة العمل ناديا الروابدة، إنّه لا يوجد عدد رسمي للعمالة السورية غير المنظمة، في الوقت الذي أصدرت فيه الوزارة 90 ألف تصريح عمل للسوريين العام الماضي.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية لموازنة وزارة العمل لعام 2024 والتي تقدر بـ 29,392,000 مليون دينار بانخفاض مقداره 9,368,000 مليون دينار عن العام الماضي.

وبينت الروابدة خلال المناقشة أنه من الأولويات المستهدفة ضمن السقوف المحددة للسنوات من 2024-2026 تشغيل قرابة 60 ألف متعطل عن العمل وهو من أهداف البرنامج الوطني للتشغيل الذي تشرف عليه وزارة العمل وزيادة عدد المشغلين من النساء وذوي الإعاقة بما يضمن لهم حياة كريمة.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد العاملين في المنازل الذين تم استقدامهم العام الماضي بلغ قرابة 19 ألف عامل.

رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي عز الدين كناكرية، قال إنّ موجودات الصندوق تبلغ قرابة 14 مليارا و700 مليون دينار حتى نهاية تشرين الثاني 2023، بنسبة نمو تقدر بـ 6.5% الفترة نفسها من العام 2022.

وأشار كناكرية إلى أن أدوات السوق النقدي للصندوق تبلغ مليارا و900 مليون دينار ومحفظة الأسهم المتعلقة بالصندوق تبلغ قرابة 2.315 مليار دينار، وبلغ حجم استثمارات الصندوق السياحية 232.7 مليون دينار.