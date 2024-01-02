الحكومة : لا ارتفاعات والسلع متوفرة وسلاسل التوريد تعمل كالمعتاد

وطنا اليوم:أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين، أن سلاسل توريد المواد الغذائية تعمل كالمعتاد بلا إشكالات أو اختلالات بسبب ما يجري في البحر الأحمر، مبررا ارتفاع أسعار بعض أنواع الخضار لارتباطها بالانتقال بين العروات الزراعية والعرض والطلب.

وأوضح ، أنه ومن خلال الجولات الرقابية التي تقوم بها الدوائر المختصة في الوزارة لم يتم رصد أي ارتفاع على الأسعار خلال الاسبوع الماضي، مشيرا إلى انخفاض أسعار بعض أصناف الخضروات في السوق المحلي.

وبين أن هناك متابعة يومية لوضع السوق للوقوف على أي متغيرات قد تطرأ على الأسعار واتخاذ الإجراءات المناسبة استناداً لأحكام التشريعات الناظمة للسوق مثل، قانون الصناعة والتجارة وقانون حماية المستهلك، من أجل ضبط الأسعار واتخاذ الإجراءات بحق كل من يخالف قانون الصناعة والتجارة الذي ألزم التجار بالإعلان عن أسعار السلع والالتزام بأسعار السلع المحددة “كالخبز واسطوانة الغاز المنزلي”.

وقال إنه ومن خلال الجولات الرقابية لم ترصد الوزارة أي ارتفاعات خلال الاسبوع الماضي على أسعار السلع الغذائية باستثناء الارتفاعات الموجود أصلا منذ فترة على أسعار بعض أصناف الخضار وذلك لارتباطها بالانتقال بين العروات الزراعية والعرض والطلب في السوق المحلي، مشيراً إلى انخفاض أسعار بعض السلع مثل أسعار بعض أصناف الزيوت النباتية واللحوم والدجاج وسلع أخرى، بالاضافة إلى عروض كبيرة من خلال المحلات التجارية خاصة المولات والتخفيضات على أسعار العديد من السلع الغذائية.

وأكد انه لا يوجد ارتفاعات على أسعار السلع بسبب الاضطرابات في منطقة مضيق باب المندب وأن السلع بحمد الله متوفرة في السوق المحلي سواء المستوردة من مناشئ مختلفة أو المنتجة محلياً من السلع الغذائية وهي متوفرة في الأسواق والمحالات التجارية وأسواق المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية.

وأوضح أن عمل سلاسل التوريد مستمر كالمعتاد ولا توجد أي إشكالات أو اختلالات مبيناً أن الوزارة تتابع بشكل يومي وضع السوق ومجريات الأسواق العالمية إضافة إلى التنسيق المستمر مع الجهات ذات العلاقة سواء الجهات الحكومية أو القطاع الخاص لاتخاذ أي إجراءات، تحسباً لأي تداعيات تحدث خلال الفترة المقبلة على سلاسل التوريد بسبب الاضطرابات في منطقة البحر الأحمر.

ودعا المواطنين إلى التعاون مع الوزارة بالإبلاغ عن أية شكاوى تتعلق بالأسواق حتى يكون هنالك تكاملية في الدور الرقابي الذي تقوم به وزارة الصناعة والتجارة.

وأشار إلى انه وخلال العام 2023 تم ضبط أكثر من 6 آلاف مخالفة تموينية في كافة محافظات المملكة وتنفيذ حوالي 98 ألف جولة رقابية تمت على المحلات التجارية خلال العام الماضي إضافة إلى استقبال عدد كبير من الشكاوى من قبل المواطنين، داعيا المواطنين إلى استيفاء المعلومات من مصادرها وعدم الالتفات إلى المعلومات غير الدقيقة والتي تتحدث عن وضع الأسواق حول ارتفاعات جنونية بالأسعار فالمواطن هو الرقيب على السوق