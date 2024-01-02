إزالة مخالفات لـ109 أشخاص في موقع البترا الأثري

وطنا اليوم:قال رئيس سلطة إقليم البترا التنموي فارس بريزات، إنّ عدد المخالفين الذين تم إزالة مخالفاتهم في موقع البترا الأثري قرابة 109.

وأضاف بريزات، أن الحملة الأمنية في الموقع الأثري أسفرت عن إزالة مخالفات، تمثلت باستخدام الموقع الأثري لغير الغايات الأثرية، واستخدام العربات المحررة في غير الأماكن المخصصة فضلا عن عمالة الأطفال.

وأشار خلال اجتماع للجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية في بحث الفرص والبدائل المتاحة للمرأة العاملة بالموقع الأثري في البترا، إلى أن مجموع القضايا المفصول بها على المخالفين بلغت 786 خلال العام الماضي، وعدد القضايا غير المنفذة 534 في العام نفسه.

وتابع، أن عدد التعديات على الكهوف في المحمية الأثرية بلغت قرابة 309 مخالفات.

ولفت إلى أن السلطة تشرك أصحاب المصلحة بفعالية لتعزيز الإدماج والتماسك الاجتماعي، من خلال إطار عام يلبي جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين في قطاع السياحة، بهدف رؤية متكاملة للتنمية المجتمعية من خلال السياحة، مبينا أن 1009 أشخاص مستفيدون من الجمعيات المرخصة الموجودة في المنطقة الأثرية.

وبين بريزات أنه سيتم إقامة مشاريع تأهيل في منطقة أم صحيون من خلال تحسين شبكات الطرق، وتوحيد لون المساكن، وتحسين الواجهات المعمارية ذات الطابع التراثي، وتأهيل ملاعب كرة القدم والحدائق، وأسواق عشبية تراثية بهدف إنشاء منطقة تنموية ثقافية سياحية وأن تكون مصدرا تنمويا في البترا.