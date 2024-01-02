70 شهيداً وسط غزة في 24 ساعة .. والجثامين تتناثر في الشوارع

وطنا اليوم:أظهرت المشاهد الأولية لانسحاب قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، من أحياء أخرى شمالي مدينة غزة، دمارا واسعا وجثث وأشلاء شهداء متناثرة في المنطقة وعلى الطرقات.

وتناثرت جثامين عشرات الشهداء في الشوارع في حي الشيخ رضوان شمالي قطاع غزة، وظلت ملقاة على قارعة الطرقات لأيام.

وكشف انسحاب جيش الاحتلال من المنطقة، حجم الدمار الهائل الذي أصاب المباني السكنية والمرافق الصحية والمؤسسات، جراء القصف الذي استمر لأسابيع

وذكرت مصادر أنّ القصف الصهيوني على المنطقة الوسطى في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية أسفر عن استشهاد 70 فلسطينياً بينهم 15 من عائلة مطر، التي تعرض منزلها لغارة صهيونية في دير البلح، وإصابة أكثر من 100 آخرين في مخيمي البريج والمغازي ومنطقة دير البلح.