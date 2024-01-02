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الأردن يعزي اليابان بضحايا الزلزال

منذ ساعتين
الأردن يعزي اليابان بضحايا الزلزال

وطنا اليوم:أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لحكومة وشعب اليابان الصديق بضحايا الزلزال الذي ضرب وسط البلاد يوم أمس، وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة تضامن المملكة مع اليابان الشقيق في هذا المصاب الأليم، معرباً عن أصدق التعازي لأسر الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.


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