تل أبيب تقرر المثول أمام محكمة العدل الدولية

وطنا اليوم:أفادت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، بأن تل أبيب قررت المثول أمام محكمة العدل الدولية للرد على دعوى جنوب إفريقيا.

وذكرت أن قيادة الجيش والجهات السياسية عقدت عدة اجتماعات مؤخرا لبحث التعامل مع دعوى جنوب إفريقيا.

وكانت جنوب إفريقيا رفعت دعوى يوم الجمعة في المحكمة الدولية (ICJ) ضد الاحتلال، بسبب عدوانها على غزة.

وقال نتنياهو، خلال اجتماع مجلس الوزراء في تل أبيب، مهاجما جنوب أفريقيا “لا يا جنوب أفريقيا، ليس نحن الذين جئنا لارتكاب الإبادة الجماعية”.

وأفادت محكمة العدل الدولية، في وقت سابق، بأن جنوب إفريقيا قدمت طلبا لإقامة دعوى ضد تل أبيب لانتهاكها اتفاقية منع الإبادة الجماعية.

وذكرت محكمة العدل الدولية، أن دعوى جنوب إفريقيا تقول إن تل أبيب قامت بأفعال تهدف للتطهير العرقي في غزة.

ويواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة لليوم السادس والثمانين، بقصف جوي ومدفعي مكثف، لعدة مناطق في القطاع، في الوقت الذي تستبسل فيه المقاومة الفلسطينية بضربها القوات المتوغلة في جميع محاور القتال في قطاع غزة.