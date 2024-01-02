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الخارجية الفلسطينية تطالب الاحتلال بتسليم الرضيعة المختطفة من غزة فورًا

منذ 3 ساعات
الخارجية الفلسطينية تطالب الاحتلال بتسليم الرضيعة المختطفة من غزة فورًا

وطنا اليوم:تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي مداخلة مع إذاعة جيش الاحتلال الأحد، لأحد الضباط في جيش الاحتلال شاهر مندلسون تحدث عن خطف رضيعة فلسطينية بعد سماعها تبكي داخل أحد المنازل بغزة، بعد استشهاد عائلتها بالقصف العنيف الذي يشنه الاحتلال على قطاع غزة منذ 3 شهور.
وأضاف مندلسون أنه تم خطف الطفلة على يد ضابط في لواء جفعاتي هارئيل إيتاخ، الذي قتل في معارك شمال قطاع غزة في الثاني والعشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
فيما لم يوضح موقع المنزل الذي وجد فيه إيتاخ الطفلة الفلسطينية في قطاع غزة.
وأضاف في حديث لوسيلة إعلام عبرية أنه أرسل الطفلة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، مرجحا أن تكون عائلتها استشهدت في غزة.
ففي حين، كما طالبت الخارجية الفلسطينية سلطات الاحتلال بتسليم الرضيعة المختطفة بشكل رسمي للسلطة الوطنية الفلسطينية فوراً.
وبينت الخارجية الفلسطينية أن اختطاف الرضيعة من غزة دليل على ارتكاب جيش الاحتلال أفظع الجرائم


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