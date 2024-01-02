قانونية النواب: لا توجه رسميًا لإصدار عفو عام

وطنا اليوم:نفى رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، غازي الذنيبات، أن يكون هناك توجهًا رسميًا لإصدار عفو عام خلال المرحلة الحالية.

وقال، إن الحديث عن قرار رسمي يتأطر حول إصدار عفو عام ليس إلا مجرد إشاعات، حيث لم يخرج الأمر عن كونه “مجرد مطالبات نيابية وشعبية ولا زالت مستمرة”.

وأكد أن التوجه لإصدار عفو عام يأخذ جانبًا سياديًا سياسيًا، مضيفًا أن “المطالب الشعبية كل يوم بدها عفو عام وهذا شيئ غير منطقي لأن العفو يحتاج دارسة متخصصة من مؤسسات مختصة بعلم الجريمة والعقاب”.

واستدرك الذنيبات “قانونية النواب لم يرد إليها أي مذكرة رسمية لبحث إصدار قانون عفو عام أما المطالبات النيابية حول ذلك موجودة”