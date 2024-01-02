بعد تعهد بوتين بالثأر.. مدن أوكرانيا تحت القصف الصاروخي الروسي

وطنا اليوم:يوم جديد من الاقتتال العنيف والتصعيد تشهده الجبهات الروسية الأوكرانية، الثلاثاء، فيما يحاول الجيش الروسي تحقيق المزيد من المكاسب على الأرض، بينما يستعيد الجيش الأوكراني بالدعم العسكري الغربي لمواجهة الدب الروسي.

وفي آخر التطورات، قال مسؤولون أوكرانيون إن روسيا قصفت كييف وخاركيف بالصواريخ، اليوم الثلاثاء، بعد ساعات من تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالثأر لما ذكرت موسكو أنه هجوم أوكراني على مدينة بيلغورود الروسية أسفر عن مقتل 24 مدنيا. وأمطرت روسيا العاصمة الأوكرانية بالصواريخ خلال وقت الذروة الصباحي، الأمر الذي تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن أنحاء من المدينة وسقوط حطام الصواريخ التي تم إسقاطها في أنحاء المنطقة.

وأفادت أنباء بسماع دوي انفجارات عدة صباح اليوم في كييف، بعيد إعلان القوات الجوية الأوكرانية رصد عدد من الصواريخ المتجهة نحو العاصمة في أعقاب تحذيرها من خطر وقوع ضربات روسيّة. وبحسب الأنباء، تم سماع دوي أكثر من 10 انفجارات قوية في كييف هزت مباني وسط العاصمة، وأكدت الإدارة العسكرية أن شظايا من حطام صواريخ روسية تمّ اعتراضها، سقطت في عدد من مناطق كييف وطال بعضها مباني سكنية، فيما أعلنت سلطات كييف إصابة 10 أشخاص على الأقل في القصف الصاروخي الروسي.

وأعلن رئيس بلدية العاصمة انقطاع التيار الكهربائي في عدد من مناطقها. وقالت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية عبر “تليغرام” إن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية شاركت في صد هجوم صاروخي الروسي على كييف، اليوم الثلاثاء.

وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية أنها رصدت عددا من الصواريخ المتجهة نحو كييف، بعيد رفعها حال التأهب التأهّب الجوّي والتحذير من وجود تهديد بضربات صاروخيّة روسيّة. وتوجهت القوات الجوية الى سكان العاصمة بالقول “كييف، ابقوا في ملاجئكم. العديد من الصواريخ متجهة نحوكم”.

كما قالت القوات الجوية الأوكرانية إن روسيا أطلقت ما مجموعه 35 طائرة مسيرة هجومية على أوكرانيا في الساعات الأولى من الصباح، وإن أنظمة الدفاع الجوي دمرتها جميعا، لكن أوكرانيا تواجه الآن تهديدا صاروخيا روسيا جديدا.

وفي وقت سابق من اليوم، رفع الجيش الأوكراني حال التأهّب الجوّي، محذرا من وجود تهديد بضربات صاروخيّة روسيّة. وقالت القوّات الجوّية على “تليغرام”: “خطر صاروخي في المناطق التي صدر فيها إنذار جوّي! تهديد بإطلاق صواريخ كروز من طائرات تو-95MS. ويوجد إجمالي 16 قاذفة استراتيجية من طراز Tu-95MS في الجو”.

وتحدّث رئيس بلديّة كييف عن وقوع انفجارات في العاصمة، بعد حوالي ساعة على إعلان الإدارة العسكريّة الإقليميّة رصد مُسيّرات في المجال الجوّي للمدينة. وكتب المسؤول على “تليغرام” إنّ “حطام مُسيّرات يحترق… في منطقة ديسنيانسكي”، مضيفا أنّ خدمات الطوارئ موجودة في الموقع.

وبحسب رئيس بلديّة ميكولاييف، أسقطت القوّات الجوّية مُسيّرات في مدينته، وتسبّب الحطام المتساقط في نشوب حريق.

وقبلها سُمع دويّ انفجارات في كييف، الثلاثاء، في وقتٍ كانت أوكرانيا تحاول صدّ هجوم بمُسيّرات على عاصمتها، حسبما أفاد مسؤولون. وصدرت إنذارات من هجمات جوّية في مدن أخرى في البلاد.

وقال مسؤولان أوكرانيان إن روسيا شنت هجوما بطائرة مسيرة على كييف في الساعات الأولى من الصباح، فيما أدى حطام الطائرة إلى اندلاع حريق في مبنى سكني بإحدى مناطق العاصمة.

وتحدّث رئيس بلديّة كييف فيتالي كليتشكو عن وقوع انفجارات في العاصمة، بعد حوالي ساعة على إعلان الإدارة العسكريّة الإقليميّة رصد مُسيّرات في المجال الجوّي للمدينة.

وكتب المسؤول على “تليغرام” إنّ “حطام مُسيّرات يحترق… في منطقة ديسنيانسكي”، مضيفا أنّ خدمات الطوارئ موجودة في الموقع.

ودخلت إنذارات من هجمات جوّية في مناطق كييف وتشيرنيهيف وتشيركاسي وميكولاييف وخيرسون حيّز التنفيذ بالساعات الأولى من صباح الثلاثاء.

وبحسب رئيس بلديّة ميكولاييف، أسقطت القوّات الجوّية مُسيّرات في مدينته، وتسبّب الحطام المتساقط في نشوب حريق.

وأعلنت القوّات الجوّية الأوكرانيّة، الثلاثاء، أيضا أنّ 9 قاذفات استراتيجيّة روسيّة أقلعت من قاعدة في شمال روسيا.

وقالت القوّات الجوّية في كييف إنّ “9 قاذفات استراتيجيّة من طراز Tu-95MS من مطار +أولينيا+ (منطقة مورمانسك) تُحلّق في الاتّجاه الجنوبي الشرقي”.

وهي كانت تحدّثت الجمعة أيضا عن تحليق طائرات توبوليف تو-95 التي طُوّرت في عهد الاتحاد السوفييتي. وفي ذلك اليوم، نفّذت موسكو سلسلة ضربات على مدن أوكرانيّة عدّة، بما فيها كييف، ما أسفر عن 39 قتيلًا.

وتعهّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين “تكثيف” الضربات الروسيّة في أوكرانيا ردًّا على قصف غير مسبوق شنّه الجيش الأوكراني على مدينة بيلغورود الروسيّة السبت وخلّف 25 قتيلًا بينهم خمسة أطفال