عمان الاهلية تشارك في فعالية برنامج الشراكة من أجل البحث والإبداع لمنطقة حوض المتوسط

وطنا اليوم:شاركت جامعة عمان الاهلية في الفعالية التعريفية ببرنامج الشراكة من أجل البحث والابداع لمنطقة حوض المتوسط (بريما) مؤخرا ، حيث مثّل الجامعة عميدة البحث العلمي الأستاذ الدكتورة ايمان النزلي وعميدة كلية التكنولوجيا الزراعية الدكتورة صبحية سعيفان.

وتناولت الورشة أهم محاور البرنامج للباحثين في مجالات (المياه، الغذاء، والأنظمة الزراعية) ، حيث سيتم الاعلان عن مقترحات المشروعات المنوي إطلاقها لعام 2024.