بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. جامعات

التكنولوجيا الزراعية في عمان الاهلية تنظم ندوة علمية حول التعديل الجيني

منذ 4 ساعات
التكنولوجيا الزراعية في عمان الاهلية تنظم ندوة علمية حول التعديل الجيني

وطنا اليوم:نظمت كلية التكنولوجيا الزراعية قسم التكنولوجيا الزراعية الحيوية وهندسة الجينات في جامعة عمان الاهلية يوم الثلاثاء 27-12-2023 ندوة علمية بعنوان (التعديل الجيني: المبادئ والتطبيقات) بمشاركة الدكتور قصي العبدالله رئيس الفريق البحثي في مؤسسة Nature Fuynd / Chicago USA.
وافتتحت الندوة بكلمة ترحيبية من قبل عميدة كلية التكنولوجيا الزراعية د. صبحية سعيفان أكدت من خلالها على أهمية مثل هذه الندوات العلمية والتي تأتي ضمن جهود الكلية وبدعم من رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان على الانفتاح على كافة المؤسسات البحثية والجامعات والعلماء من اجل متابعة اخر ما توصلت اليه العلوم والتكنولوجيا ونقل الخبرات وتبادلها ورفد الطلبة بهذه العلوم والتكنولوجيات.
وأدار الندوة د. رشا الطراونة رئيس قسم التكنولوجيا الزراعية الحيوية وهندسة الجينات .
وهدفت الندوة الى مواكبة التطورات السريعة التي تحدث في موضوع التعديل الجيني الذي بات يستخدم بكثافة في المجالات الطبية والنباتية والحيوانية ، وماله من أهمية في تحسين جودتها .
وشارك بالندوة عدد من عمداء الكليات في الجامعة وعدد من الباحثين من الجامعات الأردنية وممثلين عن المركز الوطني للبحوث الزراعية وممثلي الشركات المهتمة بالتقنية من القطاع الخاص إضافة الى طلبة كلية التكنولوجيا الزراعية .
وقد قام د.العبدالله بعرض مقدمة حول ما يتضمنه تحرير الجينوم (المعروف بالتعديل الجيني أيضاً) وتطبيقاته على النباتات والانسان ، وأبدى المشاركون (40 مشاركاً ) عن مدى استفادتهم خلال تقييم الندوة.
واختتمت الندوة بتسليم الدكتور قصي العبد الله درع الجامعة تعبيراً عن الشكرلمشاركته وتقديمه للندوة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:20

اعتقال العشرات في تركيا بعد تلقيهم تعليمات من الموساد لتنفيذ عمليات

14:13

الأمين العام لحزب إرادة : نعم قادرون على الوصول للسلطة في ظل القيادة الهاشمية ، وثوابتنا بثقة الشارع وببرنامج ونوعية ومؤسسية ومصداقية

14:10

إصدار 90 ألف تصريح عمل للسوريين العام الماضي

14:03

التربية تعلن قوائم الترقية لرتب المعلمين والإداريين

12:51

الحكومة : لا ارتفاعات والسلع متوفرة وسلاسل التوريد تعمل كالمعتاد

12:33

وفيات الثلاثاء 2-1-2024

12:29

إزالة مخالفات لـ109 أشخاص في موقع البترا الأثري

12:26

نحو 20 مليون راكب لباص عمّان والباص سريع التردد في 2023

12:21

اولويات الاحزاب الاردنية والهوة بينها وبين المواطنيين

12:19

70 شهيداً وسط غزة في 24 ساعة .. والجثامين تتناثر في الشوارع

12:04

استشهاد 4156 طالبا في غزة والضفة منذ بداية العدوان

11:55

الأردن يعزي اليابان بضحايا الزلزال

وفيات
وفيات الثلاثاء 2-1-2024وفيات الإثنين 1-1-2024الزميل الاعلامي خالد جاسر ناشر موقع هرمنا نيوز في ذمة اللهوفيات الأحد 31-12-2023وفيات الجمعة 29-12-2023