التكنولوجيا الزراعية في عمان الاهلية تنظم ندوة علمية حول التعديل الجيني

وطنا اليوم:نظمت كلية التكنولوجيا الزراعية قسم التكنولوجيا الزراعية الحيوية وهندسة الجينات في جامعة عمان الاهلية يوم الثلاثاء 27-12-2023 ندوة علمية بعنوان (التعديل الجيني: المبادئ والتطبيقات) بمشاركة الدكتور قصي العبدالله رئيس الفريق البحثي في مؤسسة Nature Fuynd / Chicago USA.

وافتتحت الندوة بكلمة ترحيبية من قبل عميدة كلية التكنولوجيا الزراعية د. صبحية سعيفان أكدت من خلالها على أهمية مثل هذه الندوات العلمية والتي تأتي ضمن جهود الكلية وبدعم من رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان على الانفتاح على كافة المؤسسات البحثية والجامعات والعلماء من اجل متابعة اخر ما توصلت اليه العلوم والتكنولوجيا ونقل الخبرات وتبادلها ورفد الطلبة بهذه العلوم والتكنولوجيات.

وأدار الندوة د. رشا الطراونة رئيس قسم التكنولوجيا الزراعية الحيوية وهندسة الجينات .

وهدفت الندوة الى مواكبة التطورات السريعة التي تحدث في موضوع التعديل الجيني الذي بات يستخدم بكثافة في المجالات الطبية والنباتية والحيوانية ، وماله من أهمية في تحسين جودتها .

وشارك بالندوة عدد من عمداء الكليات في الجامعة وعدد من الباحثين من الجامعات الأردنية وممثلين عن المركز الوطني للبحوث الزراعية وممثلي الشركات المهتمة بالتقنية من القطاع الخاص إضافة الى طلبة كلية التكنولوجيا الزراعية .

وقد قام د.العبدالله بعرض مقدمة حول ما يتضمنه تحرير الجينوم (المعروف بالتعديل الجيني أيضاً) وتطبيقاته على النباتات والانسان ، وأبدى المشاركون (40 مشاركاً ) عن مدى استفادتهم خلال تقييم الندوة.

واختتمت الندوة بتسليم الدكتور قصي العبد الله درع الجامعة تعبيراً عن الشكرلمشاركته وتقديمه للندوة