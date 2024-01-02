تعرض زعيم المعارضة في كوريا الجنوبية للطعن في الرقبة

وطنا اليوم:تعرّض زعيم المعارضة في كوريا الجنوبية، لي جاي ميونغ، اليوم الثلاثاء، لحادثة طعن أثناء زيارته لمدينة بوسان الساحلية جنوب شرق البلاد.

وذكرت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية، أنّ ميونغ، زعيم الحزب الديمقراطي المعارض، تعرّض للطعن في الجانب الأيسر من رقبته أثناء حديثه مع الصحافيين بعد جولة أجراها في موقع بناء مطار جديد في مدينة بوسان.

ونشرت الوكالة صورة لزعيم المعارضة الكورية، وهو ممدّد على الأرض ويضغط على جرح في رقبته، وحوله أشخاص يحاولون إسعافه.

وبحسب الوكالة، فقد أُلقيَ القبض على منفّذ عملية الطعن في مكان الحادث، وجرى نقل ميونغ، إلى أحد المستشفيات المحلية بعد نحو 20 دقيقة من حصول الاعتداء.

ونقلت الوكالة عن شهود عيان أنّ منفّذ الهجوم تظاهر بأنه أحد أنصار ميونغ ليتمكن من الاقتراب منه وطلب توقيعه، قبل أن ينفّذ الهجوم.

وقال كيم سو كيونغ، المتحدّث باسم الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، إنّ الأخير أعرب عن قلقه العميق إزاء سلامة ميونغ، ووجّه الشرطة والسلطات المعنية بكشف ملابسات واقعة الاغتيال، مشدّداً على ضرورة عدم التهاون مع العنف تحت أي ظرف من الظروف.

وكان يون سوك يول قد تفوّق على لي جاي ميونغ بفارق ضئيل في الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي أُجريَت في آذار/ مارس من العام 2022،وشارك في التصويت فيها نسبة 77% من نحو 44 مليون ناخب لهم حق التصويت، وشابت الحملة الانتخابية، التي كانت مشحونةً على غير العادة، اتهاماتٌ بالفضائح والتشهير.