ارتفاع حصيلة ضحايا الزلازل في اليابان إلى 30

وطنا اليوم:ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال والهزات الأرضية القوية التي ضربت مناطق عدة وسط اليابان إلى 30 وفاة على الأقل بينما أصيب 14 شخصا بجروح بالغة، وفق ما أفادت السلطات المحلية الثلاثاء.

وأوضحت حكومة مقاطعة إيشيكاوا أن نصف الوفيات سجّلت في مدينة واجيما الساحلية حيث اندلع حريق كبير أتى على عدد من المنازل.