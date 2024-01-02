البحرية الأميركية: عودة حاملة الطائرات فورد في المتوسط لمينائها

وطنا اليوم:أعلنت البحرية الأميركية أمس الاثنين عن عودة حاملة الطائرات (يو إس إس جيرالد آر فورد) إلى الولايات المتحدة في الأيام المقبلة بعد أن أرسِلت إلى البحر المتوسط على عجل إثر عملية طوفان الأقصى في السابع من تشرين الأول الماضي.

ونقلت واشنطن تايمز عن البحرية الأميركية قوبلها في بيان إن (يو إس إس جيرالد آر فورد) التي أرسِلت “للمساهمة في التموضع الإقليمي للردع والدفاع ستعود إلى مينائها الرئيس كما هو مخطط لها من أجل التحضير لعمليات انتشار مستقبلية”.

وأضافت أن وزارة الدفاع الأميركية “تقوم باستمرار بتموضع القوات على مستوى العالم، والاحتفاظ بقدرات واسعة في البحر المتوسط وعبر الشرق الأوسط”.

وأشارت إلى أن الوزارة تتعاون “مع الحلفاء والشركاء لتعزيز الأمن البحري في المنطقة”.