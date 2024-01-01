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إطلاق النسخة التجريبية لموقع مركز إيداع الأوراق المالية الإلكتروني

منذ ساعة واحدة
إطلاق النسخة التجريبية لموقع مركز إيداع الأوراق المالية الإلكتروني

وطنا اليوم:يطلق مركز إيداع الأوراق المالية، غدا الثلاثاء، موقعه الإلكتروني الجديد بنسخته التجريبية، وذلك في إطار التطور المستمر والسعي الدائم لتحسين تجربة المستخدمين وتلبية احتياجات الباحثين والمستثمرين.
وبحسب بيان صحفي للمركز ،اليوم الاثنين، يتسم الموقع الجديد بمجموعة من المميزات التي تجعله واحدًا من الوجهات الرائدة للمستخدمين الباحثين عن المعلومات المالية والاستثمارية.
ويشمل ذلك تصميمًا سهلًا وعصريًا، ومحتوىً شاملًا ومتنوعً يهم مختلف الشرائح، من المستثمرين الأفراد، والشركات، والجهات الحكومية والباحثين.
ويوفر الموقع تجربة تفاعلية للمستخدمين، بالإضافة إلى تطوير البنية الفنية للموقع بحيث تواكب أحدث المعايير العالمية في مجال المواقع الإلكترونية، وذلك تأكيداً على حرص المركز على مواصلة العمل على التطوير والتحسين والإبداع المستمر.
ويدعو مركز إيداع الأوراق المالية جميع الأعضاء والمهتمين بسوق المال الأردني إلى زيارة الموقع الإلكتروني الجديد، والاطلاع عليه والاستفادة من المعلومات والخدمات التي يقدمها وتزويد المركز بأية ملاحظات، ويمكن زيارة الموقع على الرابط التالي: (www.sdc.com.jo).


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