غزة: خروج مستشفى خاص بمرض السرطان عن الخدمة

وطنا اليوم:قال مدير عام مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني للسرطان الدكتور صبحي سكيك، بعد خروج المستشفى قسرا عن الخدمة، إن لدينا عشرة آلاف مريض سرطان في ظروف قاهرة وغير إنسانية.

وأضاف سكيك في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، “لا يوجد لدينا أي نوع من الأدوية الخاصة بعلاج السرطان في قطاع غزة، مؤكدًا أنه تم رفع ما يزيد عن 2200 تحويلة لمرضى السرطان للعلاج بالخارج وقد سافر عدد منهم لبعض الدول الشقيقة”.

وطالب العالم الحر بضرورة وقف العدوان والإسراع بمغادرة المرضى وضمان توفير العلاج. كما طالب الدول وخاصة تركيا، حكومة وشعبا، بضرورة إعادة تشغيل مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني الذي يعتبر الملاذ الوحيد لمرضى السرطان بغزة