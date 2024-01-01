بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

غزة: خروج مستشفى خاص بمرض السرطان عن الخدمة

منذ ساعتين
غزة: خروج مستشفى خاص بمرض السرطان عن الخدمة

وطنا اليوم:قال مدير عام مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني للسرطان الدكتور صبحي سكيك، بعد خروج المستشفى قسرا عن الخدمة، إن لدينا عشرة آلاف مريض سرطان في ظروف قاهرة وغير إنسانية.
وأضاف سكيك في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، “لا يوجد لدينا أي نوع من الأدوية الخاصة بعلاج السرطان في قطاع غزة، مؤكدًا أنه تم رفع ما يزيد عن 2200 تحويلة لمرضى السرطان للعلاج بالخارج وقد سافر عدد منهم لبعض الدول الشقيقة”.
وطالب العالم الحر بضرورة وقف العدوان والإسراع بمغادرة المرضى وضمان توفير العلاج. كما طالب الدول وخاصة تركيا، حكومة وشعبا، بضرورة إعادة تشغيل مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني الذي يعتبر الملاذ الوحيد لمرضى السرطان بغزة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:47

صفعة لنتنياهو.. المحكمة العليا في إسرائيل تلغي قانون المعقولية

20:39

بن غفير ينضم إلى سموتريتش في الدعوة لتهجير الفلسطينيين من غزة

20:18

إنقاذ شخص سقط عن منحدر بعمق 150 مترا في إربد

20:14

إطلاق النسخة التجريبية لموقع مركز إيداع الأوراق المالية الإلكتروني

20:04

مسؤول : الحكومة ترشو إسرائيليين للعودة لغلاف غزة

19:29

إصابات بحادث تدهور حافلة على الطريق الصحراوي

19:26

القسام تفجر فوهة نفق بجنود إسرائيليين وتوقع آخرين بكمين

19:19

متمنيا تضافر الجهود الدولية لوقف الحرب على غزة..حزب عزم ( تحت التأسيس ) يهنئ بمناسبة قدوم العام الجديد

19:16

تقدُّم يفتتح رابع مقر له في الكرك على مستوى محافظات المملكة

19:12

المركزي الإسرائيلي: تكاليف حرب غزة ستبلغ أكثر من 58 مليار دولار

19:03

بلير يقوم باستكمال إعلان بلفور ويعقد اجتماعات مع نتنياهو لبحث تهجير سكان غزة

18:56

الخارجية: لا إصابات بين الأردنيين في اليابان جراء الزلازل

وفيات
وفيات الإثنين 1-1-2024الزميل الاعلامي خالد جاسر ناشر موقع هرمنا نيوز في ذمة اللهوفيات الأحد 31-12-2023وفيات الجمعة 29-12-2023وفيات الخميس 28-12-2023