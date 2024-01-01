بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

مسؤول : الحكومة ترشو إسرائيليين للعودة لغلاف غزة

منذ 4 ثواني
مسؤول : الحكومة ترشو إسرائيليين للعودة لغلاف غزة

وطنا اليوم:اتهم رئيس مجلس استيطاني جنوب إسرائيل حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمحاولة رشوة السكان بمنح مالية مقابل العودة إلى مستوطنات غلاف غزة، والتي لا تزال تتعرض لرشقات صاروخية من القطاع.
وفي وقت سابق اليوم، كشفت هيئة البث الرسمية أن الجيش الإسرائيلي يستعد لإعادة سكان 6 مستوطنات في غلاف غزة على بعد حوالي 4-7 كيلومترات من القطاع إلى منازلهم التي أخلوها مع بداية الحرب.
وقالت هيلا مادمونا، إحدى مستوطنات سديروت، والتي نزحت بعد 7 أكتوبر: “يجب ألا نعود إلى سديروت الآن. أطفالنا ليسوا مستعدين لتجربة الصدمات مرة أخرى. لن نعود إلا عندما تفرغ غزة من المقاومة.
وانتقد يارون صميمي، أحد سكان منطقة “موشاف شوكدا” في غلاف غزة، الحافز المالي، وبحسب قوله فإن عودة السكان ستؤدي إلى نهاية الحرب وعودة الروتين الذي كان يحدث منذ ما قبل 7 أكتوبر.
وقال صميم لموقع “والا”: “إنه نوع من الرشوة، لأنه بالنسبة لكثير من الناس المبلغ يمثل الكثير من المال، لكننا لن نتوصل إلى قرار بشأن حماس إذا عاد السكان. سنعود مرة أخرى لمزيد من الجولات. لسنا مستعدين للعودة.. لسنا بحاجة إلى المزيد من جولات الحرب”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:29

إصابات بحادث تدهور حافلة على الطريق الصحراوي

19:26

القسام تفجر فوهة نفق بجنود إسرائيليين وتوقع آخرين بكمين

19:19

متمنيا تضافر الجهود الدولية لوقف الحرب على غزة..حزب عزم ( تحت التأسيس ) يهنئ بمناسبة قدوم العام الجديد

19:16

تقدُّم يفتتح رابع مقر له في الكرك على مستوى محافظات المملكة

19:12

المركزي الإسرائيلي: تكاليف حرب غزة ستبلغ أكثر من 58 مليار دولار

19:03

بلير يقوم باستكمال إعلان بلفور ويعقد اجتماعات مع نتنياهو لبحث تهجير سكان غزة

18:56

الخارجية: لا إصابات بين الأردنيين في اليابان جراء الزلازل

17:17

البطاينة: خياراتنا الإستراتيجية تتضائل لمواقفنا المشرفة وعدم المساومة على فلسطين .. فيديو وصور

16:51

العين عبدالحكيم محمود الهندي يكتب : حين غابت أفراح رأس السنة عن الأردن .. رسالة الى “صمود” فلسطين وإلى “ضمير” العالم

16:38

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى نحو 22 ألف شهيد

16:18

المعايطة عن موعد إجراء الانتخابات: الملك يأمر ونحن نحدد الموعد

16:12

الحكومة تفاجئ المصريين برفع أسعار تذاكر قطارات الأنفاق وخدمات الاتصالات

وفيات
وفيات الإثنين 1-1-2024الزميل الاعلامي خالد جاسر ناشر موقع هرمنا نيوز في ذمة اللهوفيات الأحد 31-12-2023وفيات الجمعة 29-12-2023وفيات الخميس 28-12-2023