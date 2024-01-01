القسام تفجر فوهة نفق بجنود إسرائيليين وتوقع آخرين بكمين

وطنا اليوم:تواصل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، دك تحشدات جيش الاحتلال في محاور القتال، واستهداف آلياته المتوغلة في القطاع.

وأعلنت فصائل المقاومة عن تنفيذ عمليات نوعية، في أول أيام العام 2024، واستهداف تحدات الاحتلال وقيادات السيطرة التابعة له، بالإضافة إلى الاستيلاء، على طائرة درون للاحتلال.

بدورها أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، عن تمكن عناصرها من تفخيخ منزل فخخ مسبقا بعد أن تحصن فيه جنود الاحتلال وأوقعوهم قتلى وجرحى شمال خان يونس.

وأفادت القسام، بأن عناصرها تمكنوا من الاستيلاء على طائرة “درون” للاحتلال كانت في مهمة استخباراتية في بيت حانون شمال قطاع غزة

وذكرت القسام لاحقا، أن عناصرها تمكنوا من تفجير عين نفق مفخخة في قوة راجلة من جيش الاحتلال في القرارة شمال خان يونس وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.

إلى ذلك تمكن عناصر القسام، من استهداف دبابة ميركافا للاحتلال بقذيفة “الياسين 105” في القرارة شمال مدينة غزة.

من جهتها أعلنت كتائب سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، عن تنفيذ عملية نوعية استهدفت خلالها موقع يادة وسيطرة للاحتلال للعدو في أرض أبو عريبان جنوب محور الزيتون

وأكد مصدر أن المقاومة الفلسطينية أطلقت دفعة صاروخية من شمال قطاع غزة تجاه مواقع ومدن إسرائيلية.

وأفاد بوقوع اشتباكات وقصف مدفعي إسرائيلي على منطقة التوام في بيت لاهيا شمالي القطاع.

وكانت سلطات الاحتلال أعلنت سابقا أنها “سيطرت” على شمال القطاع، غير أن فصائل المقاومة تواصل إطلاق صواريخها من الشمال.