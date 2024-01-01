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متمنيا تضافر الجهود الدولية لوقف الحرب على غزة..حزب عزم ( تحت التأسيس ) يهنئ بمناسبة قدوم العام الجديد

منذ 4 ثواني
متمنيا تضافر الجهود الدولية لوقف الحرب على غزة..حزب عزم ( تحت التأسيس ) يهنئ بمناسبة قدوم العام الجديد

وطنا اليوم:هنأ حزب عزم تحت التأسيس جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله والأسرة الهاشمية والعائلة الأردنية الواحدةبمناسبة قدوم عيد رأس السنة الميلادية، ألفين وأربعة وعشرين.

وعبر الحزب عن أمله في أن يعم الأمان والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم اجمع , وأن تحل جميع الأزمات والقضايا وفي مقدمتها القضية الفلسطينية كإحدى أهم مداخل السلام في المنطقة ، متمنياً أن تنتصر إرادة الشعوب المظلومة التواقة للسلام ، وأن تتضافر جهود جميع الأصدقاء من القوى الديمقراطية والشركاء ومنظمات حقوق الانسان بهدف إنهاء الحرب على غزة .


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