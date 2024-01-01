بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

بلير يقوم باستكمال إعلان بلفور ويعقد اجتماعات مع نتنياهو لبحث تهجير سكان غزة

منذ 13 ثانية
بلير يقوم باستكمال إعلان بلفور ويعقد اجتماعات مع نتنياهو لبحث تهجير سكان غزة

وطنا اليوم:عبرت الرئاسة الفلسطينية عن رفضها الشديد لأي محاولات مشبوهة لتكليف توني بلير أو غيره بالعمل من أجل تهجير المواطنين من قطاع غزة، معتبرة ذلك عملا مدانا ومرفوضا.
وقالت الرئاسة في بيان الاثنين، “سنطالب حكومة بريطانيا بعدم السماح بالعبث في مصير الشعب الفلسطيني ومستقبله، كما سنطالب الأمين العام للأمم المتحدة بعمل ما يمكن، من أجل عدم السماح بمثل هذه الأعمال المخالفة للقانون الدولي والشرعية الدولية، والتي تمثل تدخلا وعملا لا يخدم سوى مصالح تل أبيب والإساءة إلى الشعب الفلسطيني وإلى حقوقه، ودفعه إلى التخلي عن أرضه”.
وأضافت، يبدو أن توني بلير يقوم باستكمال إعلان بلفور الذي أصدرته حكومة بريطانيا بمشاركة أمريكية، والذي أسس لمأساة الشعب الفلسطيني، وإشعال عشرات الحروب في المنطقة.
وقالت الرئاسة الفلسطينية “نعتبر توني بلير شخصا غير مرغوب فيه في الأراضي الفلسطينية”.
وقالت القناة 12 العبرية، إن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، توني بلير، وصل إلى دولة الاحتلال الأسبوع الماضي، لعقد سلسلة اجتماعات مع مسؤولين للاحتلال، بمن فيهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الأركان السابق بيني غانتس، من أجل التباحث مع دول حول العالم حول إمكانية استقبال لاجئين من قطاع غزة.
وأشارت القناة 12 إلى أنه رغم أن قضية “اليوم التالي لغزة” لم تتم مناقشتها في اجتماع الحكومة، فإن الحكومة تعمل على “تسخير الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية، ومن بينها وصول توني بلير إلى إسرائيل لعقد سلسلة اجتماعات”.
ولفتت إلى أن اجتماعات بلير مع كل من نتنياهو وغانتس لم يجر الإفصاح عنها، وتهدف إلى أن يلعب دور الوسيط “بين الرغبات الإسرائيلية لليوم التالي، وبين الدول العربية المعتدلة، إضافة إلى إعادة دراسة إمكانية قبول لاجئين من غزة في دول حول العالم”.
وقالت إن بلير “يتعامل فعليا مع اليوم التالي، من دون أن تقرر الحكومة أو ترسم الخطوط السياسية حول الموضوع، وذلك على خلفية أن نتنياهو منع مناقشة المسألة داخل مجلس الحرب، لكن سيجري نقاشه داخل المجلس السياسي والأمني وبشكل جزئي وليس بكل التفاصيل”.
وكان من المقرر مناقشة مسألة “اليوم التالي بغزة”، قبل 3 أيام، لكن تيار الصهيونية الدينية، الذي يمثله وزير ما يعرف بالأمن القومي، المتطرف إيتمار بن غفير، أعرب عن غضبه، ورفض نقاشه داخل سوى في الحكومة الأمنية المصغرة “الكابينيت”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
18:56

الخارجية: لا إصابات بين الأردنيين في اليابان جراء الزلازل

17:17

البطاينة: خياراتنا الإستراتيجية تتضائل لمواقفنا المشرفة وعدم المساومة على فلسطين .. فيديو وصور

16:51

العين عبدالحكيم محمود الهندي يكتب : حين غابت أفراح رأس السنة عن الأردن .. رسالة الى “صمود” فلسطين وإلى “ضمير” العالم

16:38

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى نحو 22 ألف شهيد

16:18

المعايطة عن موعد إجراء الانتخابات: الملك يأمر ونحن نحدد الموعد

16:12

الحكومة تفاجئ المصريين برفع أسعار تذاكر قطارات الأنفاق وخدمات الاتصالات

16:06

وزارة الأوقاف: تنفيذ 3 آلاف عقوبة بديلة منذ عام 2020

15:20

العثور على جثة شاب داخل معصرة زيتون في اربد

15:07

خطة إسرائيلية للاستغناء عن العمال الفلسطينيين نهائياً

14:29

هآرتس: المرحلة المقبلة من الحرب تستمر 6 أشهر

14:10

زين جددت شراكاتها الاستراتيجية مع أبرز الجهات لدعم عدّة قطاعات في المملكة في 2023

14:07

إيران تحرك مدمرة وسفينة حربية نحو البحر الأحمر

وفيات
وفيات الإثنين 1-1-2024الزميل الاعلامي خالد جاسر ناشر موقع هرمنا نيوز في ذمة اللهوفيات الأحد 31-12-2023وفيات الجمعة 29-12-2023وفيات الخميس 28-12-2023