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الخارجية: لا إصابات بين الأردنيين في اليابان جراء الزلازل

منذ ساعة واحدة
الخارجية: لا إصابات بين الأردنيين في اليابان جراء الزلازل

وطنا اليوم:تتابع مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ومن خلال السفارة الأردنية في طوكيو، أوضاع المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في اليابان، جراء الزلزال الذي ضرب محافظة إيشيكاوا وسط اليابان صباح اليوم، وإصدار السلطات اليابانية تحذيراً لاحتمال حدوث تسونامي في المحافظات الواقعة على طول ساحل بحر اليابان.
وأكد مدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية السفير د.سفيان القضاة عدم وجود إصابات بين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في اليابان جراء الزلازل، داعياً الأردنيين المقيمين والمتواجدين في اليابان إلى ضرورة الابتعاد عن هذه المناطق، والامتثال إلى التحذيرات التي تصدرها السلطات المحلية بهذا الخصوص.
وأوضح السفير القضاة بأن السفارة الأردنية في طوكيو قامت بالتواصل مع ثلاثة مواطنين أردنيين مسجلين على قوائم السفارة ومقيمين في تلك المنطقة والاطمئنان عليهم، وطُلب منهم التواصل مع السفارة في حال وقوع أي طارئ لا قدر الله.
كما دعا السفير القضاة المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في اليابان للتواصل مع مديرية العمليات والشؤون القنصلية، ومع السفارة الأردنية في طوكيو، لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة على الأرقام التالية:  00962799562903  00962799562471
00962799562193 أو من خلال البريد الالكتروني:
‏op.ctr@fm.gov
أو على رقم هاتف طوارىء السفارة في طوكيو:
00817044684184


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