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ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى نحو 22 ألف شهيد

منذ ساعة واحدة
ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى نحو 22 ألف شهيد

وطنا اليوم:ارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 21978 شهيدا، وفق الناطق باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة، الاثنين.
وقال القدرة، في مؤتمر صحفي، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 13 مجزرة مخلفة 156 شهيدا و246 إصابة خلال 24 ساعة.
وأشار إلى أن 70% من ضحايا العدوان الإسرائيلي هم من النساء والأطفال.
وأضاف أن 326 شخصا من الكوادر الصحية استشهدوا وتدمرت 104 من سيارات الإسعاف، لافتا إلى أن قوات الاحتلال تعمدت استهداف 150 مؤسسة صحية وأخرج 30 مستشفى عن الخدمة.
وذكر أن قوات الاحتلال مستمرة في 99 من الكوادر الصحية في “ظروف غير إنسانية”، مؤكدا أن الوزارة تعمل أجل إعادة تشغيل المستشفيات في شمال غزة.
وأكد ضرورة إرسال الفرق الطبية والمستشفيات الميدانية لتلبية الحاجة الهائلة.
وتحدث عن ️ 1.9 مليون نازح معرضون للمجاعة والأوبئة.


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