شرطة الاحتلال توزع إخطارات هدم في سلوان بالقدس المحتلة

وطنا اليوم:اقتحمت طواقم بلدية الاحتلال برفقة عناصر من الشرطة الاسرائيلية وحرس الحدود، اليوم الإثنين، حي البستان في بلدة سلوان بمدينة القدس المحتلة، وقاموا بتوزيع إخطارات لهدم عدد من منازل المقدسيين في الحي بذريعة البناء دون ترخيص.

وقال مركز معلومات وادي حلوة في سلوان ببيان، إن خطر الهدم، يهدد حي البستان بالكامل، والذي يضم 100 منزل يقطنها 1550 نسمة، ومنذ سنوات يعيشون بخوف دائم وقلق على مصيرهم من مخططات بلدية الاحتلال ورفضها لكافة المشاريع المقدمة لترخيص المنازل.

وتعود قضية حي البستان لعام 2004، عندما قررت بلدية الاحتلال بالقدس هدم الحي، لإقامة “حديقة عامة فيه”، وبعد عام بدأت بتوزيع أوامر الهدم على السكان، وبعد ضغوط دولية جمدت قرارات الهدم، وخلال السنوات الماضية حاول الأهالي من خلال طواقم المهندسين والمحامين من تقديم المخططات التنظيمية البديلة للحفاظ على وجود الحي، وفي عام 2021 رفضت المخططات.

وتخطر سلطات الاحتلال بوقف عمليات البناء، في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، بحجة عدم حصول الفلسطينيين على تراخيص للبناء، في محاولة للتضييق عليهم بكل الوسائل الممكنة، وتهجيرهم ومصادرة أراضيهم