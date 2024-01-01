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زلزال بقوة 7.4 درجة على مقياس ريختر يضرب اليابان

منذ ساعة واحدة
زلزال بقوة 7.4 درجة على مقياس ريختر يضرب اليابان

وطنا اليوم:أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه)، الإثنين، أن زلزالا بلغت قوته المبدئية 7.4 درجات، ضرب شمال وسط البلاد، في أول أيام العام الجديد.
وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، تحذيرا من حدوث موجات مد عاتية “تسونامي” على طول المناطق الساحلية في مقاطعات إيشيكاوا ونيغاتا وتوياما، بحسب وكالة رويترز.
وتوقعت الوكالة أن تصل موجات تسونامي بارتفاع 5 أمتار إلى منطقة نوتو، على الساحل الغربي.
وكان زلزال قوي بلغت شدته 5,8 درجات على مقياس ريختر، قد هز بتاريخ 20 فبراير الماضي، مدينة أوموري ومقاطعات أخرى في اليابان.
وغالبا ما تشهد اليابان زلازل، إذ تقع على “حزام النار “في منطقة المحيط الهادئ الذي يسجل فيه نشاط زلزالي كثيف يمتد عبر جنوب شرق آسيا، وصولا إلى حوض المحيط الهادئ.
وتعتمد اليابان معايير بناء صارمة جدا لضمان مقاومة الأبنية للهزات القوية، وتقيم بانتظام تدريبات استعدادا لزلازل كبيرة، وفق وكالة فرانس برس.


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