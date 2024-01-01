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مظاهرة ضخمة في رام الله تهتف : الشعب يريد كتائب القسام

منذ ساعة واحدة
مظاهرة ضخمة في رام الله تهتف : الشعب يريد كتائب القسام

وطنا اليوم:شارك آلاف الفلسطينيين، مساء الأحد، في مسيرة ضخمة في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة؛ دعما لقطاع غزة.
المسيرة التي تزامنت مع رأس السنة الميلادية الجديدة 2024، هتف المشاركون فيها لكتائب “القسام”.
وردد المتظاهرون: “الشعب يريد كتائب القسام” “إحنا معاك يا غزة”.
وجاءت المسيرة استجابة لدعوة من مجلس الطلبة والحركة الطلابية في جامعة بيرزيت في مدينة رام الله، عنوانها: “لن يمر هذا العام وكأنه عامٌ طبيعي.. ولن تكون غزة وحدها”.


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