سيل بشري يدشن العام الجديد بإسطنبول ضد عدوان الاحتلال على غزة

وطنا اليوم:انطلق عشرات الآلاف من عدد من المساجد الرئيسية في مدينة إسطنبول التركية، بعد صلاة فجر اليوم الأول من العام الجديد، في مسيرة تدعو إلى وقف المجازر بحق الشعب الفلسطيني في غزة.

وكانت ائتلافات ومنظمات تركية، دعت إلى مسيرة تخرج من المساجد التاريخية الكبرى في المدينة، باتجاه جسر غلاطة، لتدشين العام الجديد بصرخة غضب، ضد الاحتلال وما يرتكبه من مجازر بحق سكان غزة، وللمطالبة بوقف العدوان.

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية والتركية، ولافتات تندد بالاحتلال وتشبه رئيس حكومته بنيامين نتنياهو بالزعيم النازي أدولف هتلر.

ورصدت مشاركة لافتة من كافة الفئات، من مسنين ونساء وأطفال وتجمعات شبابية، في التوقيت المبكر للمسيرة، وبأعداد ملفتة.

وتقدم المسيرة الكبيرة، وزراء أتراك حاليون وسابقون، ونواب في البرلمان التركي، من حزب العدالة والتنمية الحاكم.