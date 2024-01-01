بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

سيل بشري يدشن العام الجديد بإسطنبول ضد عدوان الاحتلال على غزة

منذ ساعة واحدة
سيل بشري يدشن العام الجديد بإسطنبول ضد عدوان الاحتلال على غزة

وطنا اليوم:انطلق عشرات الآلاف من عدد من المساجد الرئيسية في مدينة إسطنبول التركية، بعد صلاة فجر اليوم الأول من العام الجديد، في مسيرة تدعو إلى وقف المجازر بحق الشعب الفلسطيني في غزة.
وكانت ائتلافات ومنظمات تركية، دعت إلى مسيرة تخرج من المساجد التاريخية الكبرى في المدينة، باتجاه جسر غلاطة، لتدشين العام الجديد بصرخة غضب، ضد الاحتلال وما يرتكبه من مجازر بحق سكان غزة، وللمطالبة بوقف العدوان.
ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية والتركية، ولافتات تندد بالاحتلال وتشبه رئيس حكومته بنيامين نتنياهو بالزعيم النازي أدولف هتلر.
ورصدت مشاركة لافتة من كافة الفئات، من مسنين ونساء وأطفال وتجمعات شبابية، في التوقيت المبكر للمسيرة، وبأعداد ملفتة.
وتقدم المسيرة الكبيرة، وزراء أتراك حاليون وسابقون، ونواب في البرلمان التركي، من حزب العدالة والتنمية الحاكم.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:04

ملكة الدنمارك تعلن تخليها عن العرش

11:55

الموافقة على تنظيم القوى العاملة بين الاردن واثيوبيا

11:19

زلزال بقوة 7.4 درجة على مقياس ريختر يضرب اليابان

11:10

مظاهرة ضخمة في رام الله تهتف : الشعب يريد كتائب القسام

10:55

تركي الفيصل: حماس حطّمت صورة إسرائيل القوية أمام العالم

10:42

عطاء لاستحداث مركز صحي شامل في مستشفى السلط القديم

10:37

البطاينة في ندوة حوارية بكلية إربد الجامعية حول واقع الشباب والحياة الحزبية

10:02

الدويري: المقاومة أرسلت هدية للاحتلال برأس السنة

09:54

اتفاق أردني سعودي على تجديد مذكرة التعليم العالي

09:50

وفيات الإثنين 1-1-2024

09:41

كيم جونغ أون يهدد أميركا وكوريا الجنوبية بالدمار

09:29

مع أول دقيقة من العام الجديد.. وابل من الصواريخ القسامية يضرب إسرائيل

وفيات
وفيات الإثنين 1-1-2024الزميل الاعلامي خالد جاسر ناشر موقع هرمنا نيوز في ذمة اللهوفيات الأحد 31-12-2023وفيات الجمعة 29-12-2023وفيات الخميس 28-12-2023