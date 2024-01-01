وطنا اليوم:أعلنت وزارة الصحة، عن طرح عطاء لاستحداث مركز صحي شامل في مستشفى السلط القديم، لاستيعاب المرضى من مختلف مناطق محافظة البلقاء.

ودعت الوزارة، المقاولين من الفئة الرابعة والثالثة لإنشاء الأبنية، أو فئة أولى وثانية لصيانة الأبنية، مراجعة قسم العطاءات في مديرية الأبنية والصيانة في مبنى الوزارة.

وتقدم المراكز الصحية الشاملة خدمات متقدمة تشمل تخصصات (الطب العام، الرعاية الصحية الأولية، خدمات الأمومة والطفولة، طب الأسنان، المختبرات، قسم الأشعة، وعيادات الاختصاص).

وزير الصحة فراس الهواري، قال خلال مقابلة صحفية سابقة، إن مستشفى السلط القديم سيكون مقرا لـ “أول مستشفى افتراضي” لامتلاكه بنية تحتية كبيرة، إضافة إلى خطة مستقبلية ليكون مركزا صحيا شاملا متكاملا يخدم المحافظة بأكملها، إضافة لكونه مستشفى افتراضيا.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لإطلاق أول “مستشفى افتراضي” يقدم خدمات الرعاية الصحية من خلال تطبيق التقنيات الحديثة؛ لتخفيف دخول المرضى إلى المستشفيات المركزية.

وأوضح الهواري أن المستشفى سيتعامل في بداياته مع اختصاصات الأشعة التشخيصية، والعناية الحثيثة، وغسيل الكلى، وسيتم ربطه إلكترونيا مع مستشفيات كبرى، حيث يعمل على تقليل الحاجة لنقل الكوادر إلى مستشفيات طرفية أو نقل المريض فيها إلى مستشفيات أخرى، بحيث يقرأ الطبيب الاختصاصي الصور والفحوصات ويصدر التقرير ويرسله إلى الطبيب في المستشفيات الطرفية.

وقال الوزير الأحد، إن الوزارة عملت في العام 2023 على توسعة وصيانة 53 مركزا صحيا شاملا وأوليا، حيث افتتحت 6 مراكز صحية شاملة (مركز صحي حنينا الأولي ومركز صحي الفيصلية الأولي بمحافظة مأدبا، مركز صحي المشارع الشامل بالأغوار الشمالية، مركز صحي العقبة الشامل، مركز صحي دير الكهف، ومركز صحي السامك بمحافظة العاصمة).

وأشار إلى أنه جرى إعادة تأهيل مركز صحي الأميرة بسمة الشامل بالشراكة بين وزارة الصحة وجمعية همتنا، ويقوم المركز حاليا بتقديم الخدمات الصحية على مدار الـ 24 ساعة.