الدويري: المقاومة أرسلت هدية للاحتلال برأس السنة

وطنا اليوم:علق الخبير العسكري والاستراتيجي الأردني اللواء الدكتور فايز الدويري على رشقة الصواريخ التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في غزة على تل أبيب وضواحيها بأول دقائق رأس السنة.

وقال الدويري، إن جيش الاحتلال أعلن عن سحب وتسريح خمسة ألوية قتالية من غزة لمجموعة من الأسباب، واستطاعت المقاومة إثبات صمودها من خلال الهدية التي أرسلتها في بداية رأس السنة على شكل رشقات صاروخية.

وقال الدويري على صفحته الشخصية على “فيس بوك”: “هل السبب الاقتصادي هو السبب الحقيقي كما أعلن!، هو أحد الأسباب الرئيسية لكن السبب الذي يعادله ويزيد عنه هو الوصول الى قناعة تامة بأن الجيش اصبح عاجزاً عن تحقيق الاهداف العسكرية المعلنة ولو في الحد الادنى”.

وأضاف الدويري: “أن السبب أيضا هو عدم قدرة جيش الاحتلال على الأستمرار في هذه العملية العسكرية وبنفس المستوى ومما يؤكد ذلك الاختلافات الحادة في مجلس الحرب والاعتراض من قبل رئيس الأركان ومدير الموساد و النصائح الأمريكية لاسرائيل أن الاهداف اكبر من الامكانات المتاحة وإنقادات كبار القادة العسكريين المتقاعدين والمحللين الاستراتيجيين”.

وختم الدويري قائلا: “لقد نجح جيش الاحتلال في تدمير مظاهر ومقومات الحياة في غزة لكنّ المقاومة لا تزال صامدة وقادرة على الاستمرار في القتال والاثبات هدية رأس السنة وفي الدقيقة الاولى من العام الجديد”.