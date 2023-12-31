الزميل الاعلامي خالد جاسر ناشر موقع هرمنا نيوز في ذمة الله

بسم الله الرحمن الرحيم ( كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۖ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۗ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ) صدق الله العلي العظيم

انتقل إلى رحمة الله تعالى مساء اليوم الأحد الزميل خالد جاسر مالك وناشر موقع “هرمنا نيوز” الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى في آخر يوم من هذه السنة مودعًا إياها، ومودعًا هذه الدنيا إلى جنات الخلد.

حيث سيتم تشييع جثمانه الطاهر بعد صلاة ظهر يوم غد الاثنين من مسجد الحجاج في منطقة الرصيفة إلى مقبرتها.

اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس

إنا لله وإنا إليه راجعون