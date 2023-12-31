بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

الشلول يقود صلحة عشائرية في منطقة غرب اربد

منذ 4 ثواني
الشلول يقود صلحة عشائرية في منطقة غرب اربد

وطنا اليوم – توجهت جاهة عشائرية كبيرة من وجهاء بلدة دوقرا وعموم عشائر غرب اربد برئاسة سعادة النائب الدكتور خالد احمد الشلول إلى ديوان عشيرة المعابرة في منطقة سوم / غرب اربد للإعتذار عن الإساءات وعمليات التشهير والذم والقدح التي تمت بحق الدكتور حسين موسى معابرة.
وكان في استقبال الجاهة جمع غفير من اصحاب العطوفة والسعادة والوجهاء من كافة مناطق غرب اربد عامة ومن عشائر بلدة سوم وعشيرة المعابرة خاصة .
وقد تم الرد والإجابة على طلب الجاهة بالعفو والصفح عن من صدرت الاساءة منهم بعد الاعتذار امام الجاهة الكريمة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.
وتم كتابة صك الصلح والتوقيع عليه من قبل الطرفين في أجواء من المحبة والسلام ولله الحمد.
بارك الله بكل من حضر وشارك وساهم باتمام الصلح وربنا يجازي الجميع كل الخير.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
23:43

*خلال لقائهم رئيس الديوان الملكي الهاشمي*

20:40

أكيد : تسجيل 12 إشاعة خلال كانون الأول

20:30

جيش الاحتلال يقرر تسريح 5 ألوية قتالية تعمل في غزة

20:21

التايمز: بريطانيا تستعد لشن هجمات مع الشركاء ضد الحوثيين

20:11

مصدر يوضح حيثيات قضية توقيف مدير مكتب كتلة الإصلاح

20:00

الفلسطيني للإحصاء: عدد الشهداء هذا العام هو الأكبر منذ النكبة

19:55

حزب إرادة: حفظ الله الوطن والشعب الوفي وقيادته وقواته المسلحة ونتضرع لله عز وجل بفلسطين محررة وغزة عامرة في العام الجديد

19:24

90 % نسبة تراجع المعتمرين الفلسطينيين عبر الأردن

19:19

الصفدي: 2024 سيكون عام الموت أيضًا ما لم يتم إجهاض أجندة نتنياهو

19:15

الهيئة الخيرية تجدد دعوتها للتبرع إلى أهلنا في غزة

19:10

الاتصالات: 5 آلاف اشتراك بالجيل الخامس المتنقل

19:04

أجواء باردة وتشكل الصقيع في هذه المناطق

وفيات
وفيات الأحد 31-12-2023وفيات الجمعة 29-12-2023وفيات الخميس 28-12-2023وفيات الاربعاء 27-12-2023وفيات الثلاثاء 26-12-2023