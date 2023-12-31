الشلول يقود صلحة عشائرية في منطقة غرب اربد

وطنا اليوم – توجهت جاهة عشائرية كبيرة من وجهاء بلدة دوقرا وعموم عشائر غرب اربد برئاسة سعادة النائب الدكتور خالد احمد الشلول إلى ديوان عشيرة المعابرة في منطقة سوم / غرب اربد للإعتذار عن الإساءات وعمليات التشهير والذم والقدح التي تمت بحق الدكتور حسين موسى معابرة.

وكان في استقبال الجاهة جمع غفير من اصحاب العطوفة والسعادة والوجهاء من كافة مناطق غرب اربد عامة ومن عشائر بلدة سوم وعشيرة المعابرة خاصة .

وقد تم الرد والإجابة على طلب الجاهة بالعفو والصفح عن من صدرت الاساءة منهم بعد الاعتذار امام الجاهة الكريمة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

وتم كتابة صك الصلح والتوقيع عليه من قبل الطرفين في أجواء من المحبة والسلام ولله الحمد.

بارك الله بكل من حضر وشارك وساهم باتمام الصلح وربنا يجازي الجميع كل الخير.