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حزب إرادة: حفظ الله الوطن والشعب الوفي وقيادته وقواته المسلحة ونتضرع لله عز وجل بفلسطين محررة وغزة عامرة في العام الجديد

منذ ساعة واحدة
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وطنا اليوم:نشر حزب ارادة عبر مواقع التواصل الاجتماعي امنياته بالخير و التقدم و الازدهار للاردن الغالي وشعبه الوفي و القيادة الهاشمية و الجيش العربي الباسل .
وقال أمين عام الحزب نضال البطاينة؛ على الرغم من قساوة العام الماضي و ما شهدناه من جرائم ابادة جماعيه ارتكبها العدو الصهيوني ضد اهلنا في فلسطين ، الا اننا واثقون من ان النصر و التحرير لفلسطين و اهلها بات أقرب من اي وقت مضى
وتقدم البطاينة بالشكر الجزيل للاعلام و الاعلاميين الذين كان لهم دور كبير في فضح الممارسات الصهيونية و تبني السردية الفلسطينية ودعم موقف اهلنا و صمودهم


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