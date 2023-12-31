حزب إرادة: حفظ الله الوطن والشعب الوفي وقيادته وقواته المسلحة ونتضرع لله عز وجل بفلسطين محررة وغزة عامرة في العام الجديد

وطنا اليوم:نشر حزب ارادة عبر مواقع التواصل الاجتماعي امنياته بالخير و التقدم و الازدهار للاردن الغالي وشعبه الوفي و القيادة الهاشمية و الجيش العربي الباسل .

وقال أمين عام الحزب نضال البطاينة؛ على الرغم من قساوة العام الماضي و ما شهدناه من جرائم ابادة جماعيه ارتكبها العدو الصهيوني ضد اهلنا في فلسطين ، الا اننا واثقون من ان النصر و التحرير لفلسطين و اهلها بات أقرب من اي وقت مضى

وتقدم البطاينة بالشكر الجزيل للاعلام و الاعلاميين الذين كان لهم دور كبير في فضح الممارسات الصهيونية و تبني السردية الفلسطينية ودعم موقف اهلنا و صمودهم