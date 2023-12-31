90 % نسبة تراجع المعتمرين الفلسطينيين عبر الأردن

وطنا اليوم:أوضح عضو جمعية وكلاء السياحة والسفر، باسم الغلاييني أن من أكثر الأسباب وراء انخفاض السياحة في الأردن هي الأحداث التي تجري في المنطقة ومنها “الحرب على قطاع غزة”.

وقال اليوم الأحد، إن أسعار رحلات العمرة ما قبل كانون الأول كانت مشجعة، وأن بعض الشركات قدمت عروضا بأسعار جيدة للمواطنين.

وأضاف الغلاييني، أن الأسعار خلال شهر كانون الأول الجاري ارتفعت بسبب العطلة في المملكة العربية السعودية والخليج العربي بشكل عام، متوقعا أن يكون في شهر كانون الثاني 2024 (خلال العطلة الشتوية) إقبال على رحلات العمرة لدى الأردنيين.

وأوضح أن السوق الفلسطيني له تأثير كبير على السوق الأردني بنسبة 60% من المسافرين الفلسطينيين إلى الأردن، لافتا إلى أن نسبة تراجع المعتمرين الفلسطينيين تقدر بـ 90%.

وقال إن القطاع السياحي في الأردن يعاني من عام 2020 بسبب الأزمات التي لحقت في المنطقة، مشيرا إلى أن جميع القطاعات تعاني بسبب الأحداث الجارية في قطاع غزة.