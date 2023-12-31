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الصفدي: 2024 سيكون عام الموت أيضًا ما لم يتم إجهاض أجندة نتنياهو

منذ ساعتين
الصفدي: 2024 سيكون عام الموت أيضًا ما لم يتم إجهاض أجندة نتنياهو

وطنا اليوم:قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إنه وفي عام 2023 ارتكبت إسرائيل في قطاع غزة جرائم حرب مروعة، ولم يفعل مجلس الأمن الدولي أي شيء لوقف ذلك، وفضح النظام الدولي الذي يعاني من ازدواجية المعايير.
وأضاف الصفدي في منشور عبر منصة “إكس” مساء اليوم الأحد، أن “عام 2024 سيكون عام الموت أيضًا، ما لم يتم إجهاض أجندة رئيس الوزراء الإسرائيلي (بنيامين نتنياهو) لإبقاء غزة مشتعلة، وإشعال الضفة الغربية ولبنان، لجر الغرب إلى الحرب وإنقاذ حياته المهنية”.


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