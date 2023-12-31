الهيئة الخيرية تجدد دعوتها للتبرع إلى أهلنا في غزة

وطنا اليوم:جددت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، مساء اليوم الأحد، دعوتها للتبرع إلى أهلنا في قطاع غزة.

وقالت الهيئة عبر منصة “إكس”، “ينتهي هذا العام بمرور ستة وثمانين يومًا مُرَّة على أهلنا في غزة، فمنهم من فقد بيته ومنهم من فقد عائلته ومنهم من فقد كل ما يملك، وما زالوا يتألمون”.

تبرع الآن على: حساب الهيئة في بنك الاتحاد رقم آيبان: JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06، المحافظ الإلكترونية – خدمة كليك JHCOGAZA – إي فواتيركم – من خلال تطبيق طلبات – موقع الهيئة الإلكتروني – واستقبال التبرعات العينية من خلال مراكز المحافظات في كل محافظة وبالتنسيق مع الحكام الإداريين