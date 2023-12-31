بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الهيئة الخيرية تجدد دعوتها للتبرع إلى أهلنا في غزة

منذ ساعتين
الهيئة الخيرية تجدد دعوتها للتبرع إلى أهلنا في غزة

وطنا اليوم:جددت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، مساء اليوم الأحد، دعوتها للتبرع إلى أهلنا في قطاع غزة.
وقالت الهيئة عبر منصة “إكس”، “ينتهي هذا العام بمرور ستة وثمانين يومًا مُرَّة على أهلنا في غزة، فمنهم من فقد بيته ومنهم من فقد عائلته ومنهم من فقد كل ما يملك، وما زالوا يتألمون”.
تبرع الآن على: حساب الهيئة في بنك الاتحاد رقم آيبان: JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06، المحافظ الإلكترونية – خدمة كليك JHCOGAZA – إي فواتيركم – من خلال تطبيق طلبات – موقع الهيئة الإلكتروني – واستقبال التبرعات العينية من خلال مراكز المحافظات في كل محافظة وبالتنسيق مع الحكام الإداريين


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:40

أكيد : تسجيل 12 إشاعة خلال كانون الأول

20:30

جيش الاحتلال يقرر تسريح 5 ألوية قتالية تعمل في غزة

20:21

التايمز: بريطانيا تستعد لشن هجمات مع الشركاء ضد الحوثيين

20:11

مصدر يوضح حيثيات قضية توقيف مدير مكتب كتلة الإصلاح

20:00

الفلسطيني للإحصاء: عدد الشهداء هذا العام هو الأكبر منذ النكبة

19:55

حزب إرادة: حفظ الله الوطن والشعب الوفي وقيادته وقواته المسلحة ونتضرع لله عز وجل بفلسطين محررة وغزة عامرة في العام الجديد

19:24

90 % نسبة تراجع المعتمرين الفلسطينيين عبر الأردن

19:19

الصفدي: 2024 سيكون عام الموت أيضًا ما لم يتم إجهاض أجندة نتنياهو

19:10

الاتصالات: 5 آلاف اشتراك بالجيل الخامس المتنقل

19:04

أجواء باردة وتشكل الصقيع في هذه المناطق

18:59

وزير السياحة: العدوان على غزة أوقف كافة البرامج المشتركة بين الأردن والاحتلال

16:32

تحديد تعرفة بند فرق أسعار الوقود لكانون الثاني

وفيات
وفيات الأحد 31-12-2023وفيات الجمعة 29-12-2023وفيات الخميس 28-12-2023وفيات الاربعاء 27-12-2023وفيات الثلاثاء 26-12-2023