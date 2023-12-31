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أجواء باردة وتشكل الصقيع في هذه المناطق

منذ ساعتين
أجواء باردة وتشكل الصقيع في هذه المناطق

وطنا اليوم:قال موقع طقس العرب للتنبؤات الجوية، إن يستقبل العام الجديد 2024 بأجواء باردة في مختلف المناطق.
وأضاف أنه يتوقع أن يكون الطقس ليل الأحد بارداً في مختلف المناطق، والرياح تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة ومتغيرة الاتجاه،
وأشار إلى أنه من المتوقع تشكل الضباب في أجزاء من السهول الشرقية والبادية مع ساعات الفجر والصباح الباكر من يوم الاثنين.

طقس الاثنين
وتوقع طقس العرب إن يكون الطقس الاثنين بارد نسبياً في عموم مناطق الأردن، إذ تصل درجات الحرارة العظمى في العاصمة عمان إلى حدود 14 درجة مئوية، مع ظُهور كميات من السحب على ارتفاعات مُختلفة خاصة في مناطق البادية الجنوبية والجنوبية الشرقية حيث يكون الطقس غائماً أحياناً، وتهب رياح شرقية تكون معتدلة السرعة بوجه عام.
ويصبح الطقس مع ساعات الليل باردا في عموم مناطق الأردن، إذ تصل درجات الحرارة الصغرى في العاصمة عمان إلى حدود 8 درجات مئوية، مع فرصة لتشكل الصقيع في أجزاء من البادية الجنوبية، وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ومتغيرة الاتجاه


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